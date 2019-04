Dante Casermeiro (19), hijo de la conductora y periodista Federica Pais, fue excarcelado este jueves por orden de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, luego de haber pasado detenido un mes y medio acusado de dos robos bajo la modalidad "motochorro" en la zona norte del conurbano bonaerense, según informaron fuentes judiciales.



La medida fue dispuesta por la sala II de ese tribunal, integrada por los jueces Luis Cayuela, Leonardo Pitlevnik y Juan Stepaniuk. Consideraron que no había peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, que el imputado carece de antecedentes penales y que el delito que se le imputa es excarcelable.

El muchacho fue detenido el domingo 17 de febrero en la barrio de Olivos.

Sin embargo, los camaristas entendieron que para que Casermeiro recuperara la libertad se debía fijar una fianza real y que el joven debía quedar bajo la tutela de su madre, quien debe hacerse responsable de su conducta de ahora en más.



Entonces, el juez de Garantías 4 de San Isidro, Esteban Rossignoli, le fijó una fianza de 150.000 pesos y otras condiciones personales para concederle la libertad, la que recuperó esta tarde desde la comisaría de General Pacheco tras pasar preso allí un mes y medio.

