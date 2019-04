Un sargento retirado y su hijo, oficial ayudante de la Policía Federal Argentina (PFA), balearon a dos delincuentes durante un tiroteo en el partido bonaerense de José C. Paz, luego de que los ladrones le robaran el auto a uno de ellos, informaron el pasado viernes fuentes judiciales y de la fuerza.



Todo comenzó anoche cuando los asaltantes le sustrajeron el auto Volkswagen Surán gris al policía retirado, que también se desempeñaba en la PFA.



Voceros judiciales y policiales informaron que tras el robo sufrido, el hombre fue a buscar a su hijo, de 22 años, para intentar encontrar a los asaltantes.



Fue entonces que en el cruce de la Ruta 8 y Alsina, en dicho partido del noroeste del conurbano bonaerense, divisaron a los ladrones circulando en el vehículo robado, por lo que ambos comenzaron a dispararles.



Los delincuentes respondieron la agresión y se originó un tiroteo, que concluyó cuando los dos asaltantes resultaron heridos.



Al lugar del hecho llegaron efectivos de la comisaría 2da. de José C. Paz, quienes identificaron a uno de los ladrones como Rodrigo Rojas (18), quien tenía un disparo en el abdomen.



Por su parte, el otro delincuente fue identificado como Rodrigo Damián Savarese (24), con una herida de arma de fuego en la pierna.



Intervino en la causa la fiscal Lorena Carpovich, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 21

Descentralizada de Malvinas Argentinas, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín, quien dispuso que se preserve la escena hasta que se realicen los peritajes correspondientes.



La funcionaria judicial dispuso en principio la aprehensión, tanto de los dos delincuentes heridos como del sargento retirado y su hijo policía, quienes resultaron ilesos del tiroteo.



En la jornada del último viernes, la fiscal Carpovich le tomó declaración informativa a los policías que participaron del hecho, tras lo cual decidió que ambos sean liberados.



En tanto, Savarese, el delincuente herido en una pierna, se negó a declarar ante la funcionaria judicial, que le imputó el delito de ?robo agravado por el uso de arma de fuego? y continuará detenido.



Por su parte, Rojas no estaba en condiciones de declarar debido a que fue operado anoche, y será citado a indagatoria en los próximos días.