El usuario de twitter @tek3e, que es el primo de Ezequiel Lamas, el joven asesinado de una trompada en la ciudad balnearia de Miramar, pidió justicia a través de las redes sociales y en diálogo exclusivo con Cronica.com.ar, comentó: "Todo comenzó porque, después de chocarnos en la peatonal con la pareja, comenzaron a insultarnos y tras un intercambio de palabras, el hombre se puso un reloj en el nudillo para pegarme" y "yo saqué un encendedor y ellos pensaron que era un cuchillo".

"Ellos son los que nos amenazaron", agregó en referencia al hombre que le pegó a Ezequiel. Después de ese episodio, cuando volvieron a pasar por el lugar, afirma que la mujer los acusó de robarles

"Ahí le gritaron a la policía que íbamos a matar a la hija", afirmó y que "habían intentarle robarles", situación que fue completamente descartada por el chico, quien aseguró "Pueden pedir las cámaras de seguridad de la zona para que vean cómo fue todo".

El menor de edad agregó que "lo detuvieron de muy mala manera contra el árbol" y que varios de los policías "se borraron del lugar", quedando unos 6 agentes con ellos. "Permitieron que el agresor de mi primo se fuera asi nomás".

"Me contaron que a los agentes que participaron los separaron de la fuerza", comentó aunque igualmente aseguró que su papá y su tío verificarán si eso es verdad personalmente.

Por último, en un relato escalofriante, el chico contó lo último que le dijo Ezequiel a sus amigos "No me dejes solo, quedate conmigo".

En tanto, recordó que la familia recordó que la familia necesita dinero para trasladar el cuerpo desde Mar Del Plata hasta González Catán, partido de La Matanza.

Este fue su descargo en las redes sociales

"Nosotros íbamos a salir a bailar a un boliche de Miramar llamado porto fuimos a sacar plata del cajero y vemos a una patrulla y dijimos uh se armo bardo vamos a ver y el chabon que quiso violentar a mis amigos dijo (ellos me amenazaron con un cuchillo), me pegaron y me pusieron contra un árbol de forma muy violenta me pegaron con el palo que tienen los gorrudos en la rodilla y hombro a todo esto yo decía soy menor de edad y me movia y un policía me empezó a pegar cachetazos a que todo esto me enojo y lo empuje y la mujer del chabon que nos agredió siendo nosotros menores de edad dejando ir al agresor de mi primo y nosotros nos fuimos a un viaje de skate con un amigo que es mayor de edad", comentó el chico.

"Mi papá tuvo que viajar de González catan hasta Mar del Plata, los padres de mi primo también. Solo quiero que esos hijos de puta paguen porque no nos protegieron y para eso esta la policía porque dejaron ir al agresor solo queríamos pasarla bien", afirmó.

"Y queriendo pegarle al que dejó inconsciente a mi primo un amigo mio me agarro y me dijo tranquilizate que te van a llevar en cana me calmo y los policías al que golpeo a mi primo le dijo (tomate el palo de aca) cuestión mí primo esta luchando por su vida tenia un derrame", confesó.

El adolescente dijo que el hombre gritó que "alguien quiso apuñalar a la hija" y entonces "escucho una piña y que se cae algo veo y resulta que el hijo del chabon que nos quiso golpear dejo a mi primo ko y se dio la cabeza contra el piso en ese momento reacción en forma violenta diciendo muchas cosas".

También denunció que después del violento episodio, "los policías se borraron".

Después los policías se borraron y nadie tuvo la culpa no ? Saben con el sufrimiento que estoy pasando mi hermano de otra padre verlo asi y no pude hacer nada porque me frenaron a los hijos de puta ya los voy a encontrar y van a pagar pic.twitter.com/vvR3oZACws — teke�� (@tek3e) 16 de febrero de 2019

"Y pensar que al otro dia ibamos a ir a mar del plata a hacer lo que mas nos gusta y un hijo de puta viene y caga todo toda esta bronca que tengo es con la familia que mintio los policías que nos cagaron a bifes manga de hijos de puta tienen que defendernos no lastimarnos", añadió.

"Y pensar que al otro dia ibamos a ir a mar del plata a hacer lo que mas nos gusta y un hijo de puta viene y caga todo toda esta bronca que tengo es con la familia que mintio los policías que nos cagaron a bifes manga de hijos de puta tienen que defendernos no lastimarnos", añadió.

Y pensar que al otro dia ibamos a ir a mar del plata a hacer lo que mas nos gusta y un hijo de puta viene y caga todo toda esta bronca que tengo es con la familia que mintio los policías que nos cagaron a bifes manga de hijos de puta tienen que defendernos no lastimarnos pic.twitter.com/arXuPKNt4f — teke�� (@tek3e) 16 de febrero de 2019

"Ver a mi hermano tirado en el piso diciendo que paso porque sangro me rompió complemente saber que en este mundo solo tiene basura estar llorando en el tren y pensar lo volveré a ver ? O esto ya fue un adios para siempre", dijo el chico.

"Primo te amo la gracias por estos 15 años de amistad y de estar siempre juntos quiero que sepas que te voy a extrañar y dentro de poco nos vamos a encontrar de vuelta y te voy a abrazar y decirte lo mucho que te extrañe y cuánto te amo", escribió conmovido.

Tras conocer la noticia del fallecimiento de Ezequiel, sostuvo: "Primo para que descanses en paz y yo pueda estar tranquilo voy a intentar de hacer de todo para el que te saco la vida este preso #justiciaporpipi".

"Solo era un viaje de skate pero un hdp tuvo que cagar todo estabas tan contento al viajar patinar y conocer lugares nuevos eras buen pibe no te metias con nadie solo te importaba la salud de tu mama de tus amigos andar en skate y terminar el colegio", finalizó.

#justiciaporpipi solo era un viaje de skate pero un hdp tuvo que cagar todo estabas tan contento al viajar patinar y conocer lugares nuevos eras buen pibe no te metias con nadie solo te importaba la salud de tu mama de tus amigos andar en skate y terminar el colegio pic.twitter.com/FmxEACMarh — teke�� (@tek3e) 17 de febrero de 2019

Por otra parte, el tío de Ezequiel Lamas, grabó un video minutos después que ocurrió el confuso y violento episodio.

"Mi sobrino y tres amigos, entre los cuales estaba mi hijo también, se fueron al cajero para sacar dinero y poder cocinar, caminando por la peatonal, Ezequiel se tropezó con una persona, en un lugar que estaba lleno de gente. Lo insultaron un hombre de 40 años, junto a mujer", comentó.

"Los chicos se fueron y cuando volvieron a pasar por el lugar, se encontraron con 6 policías y esas mismas personas, con quien se habían cruazdo anteriormente, los acusaron de robo", aseguró.

"La mujer gritó que mi hijo tenía un cuchillo y había amenazado a su hija de cinco años", agregó.

El hombre contó que "cuándo los demoran, viene un chico de 20 años que estaba con esta pareja y le paga un golpe".