Por Melina Rodríguez

@melinarguez

En medio de la polémica e indignación por la liberación de presos en el marco de la pandemia de coronavirus, familiares de víctimas de asesinato reclamaron por la medida y solicitaron la ayuda de todos para evitar que los homicidas, femicidas, violadores y demás delincuentes transiten por las calles junto al resto de la población.

Una de las primeras en alzar la voz fue Gladys Cabezas, hermana del reportero gráfico José Luis. Por el caso del asesinato de su familiar, no hay detenidos. Incluso, la mujer relató que se cruzó con los homicidas por la calle, caminando como si nada. "Yo sé lo que se siente y no quiero que le pase a nadie más. Es horrible, no entendés por qué están libres", aseguró a Crónica envuelta en bronca.

"No me sorprendí al escuchar que estaban evaluando liberar a los presos de las cárceles porque ya lo hicieron con los asesinos de mi hermano, que están todos libres. En las calles tenemos que estar nosotros, no ellos. Si los sueltan, no vuelven nunca más. Es una locura. Esto no tiene que ver con medidas sanitarias, tiene que ver con la corrupción. Si realmente están infectados deberían ir a un hospital o llevarlos a otro lado. No queremos que los liberen", expresó.

A los reclamos en contra de la liberación de los detenidos se sumó también Emanuel, hermano de Matías Terrón, el joven que fue asesinado a sus 31 años tras ser secuestrado en Sarandí en 2016. Luego de perder a su familiar, se puso al hombro la causa y logró la condena perpetua de los acusados, quienes al momento de cometer el crimen tenían libertad condicional y siete causas abiertas graves.

El hombre, abogado, expresó: "Muchos familiares nos pusimos al frente de juicios y si liberan a los asesinos nos exponen a un riesgo muy grande. Ellos fueron juzgados y ya se determinó que son peligrosos. Estamos muy enojados y cada vez es más dificil contener a las familias para que no rompan la cuarentena y salgan a reclamar a las calles. Nos duele, nos viven tomando el pelo".

.

Luego, cuestionó que en ningún momento hayan propuesto medidas alternativas ni hayan explicado los recaudos que tomarán al liberar a esta clase de personas. "Crean un departamento de violencia de género mientras liberan a violadores y a femicidas. No tenemos los instrumentos para controlar ni las 6 mil domiciliarias ya otorgadas y quieren otorgar 10 mil más. Cuando termine la emergencia sanitaria, esos delincuentes no van a volver, se van a fugar. Solo logramos aumentar los índices de inseguridad y la que sufrimos a diario ya es terrible", expresó.

"Ninguna propuesta tiene que ver con el mejorar el sistema penitenciario, solo quieren vaciar las cárceles. El plan estaba previsto desde diciembre y la pandemia les vino bárbaro para solucionar el problema de la sobrepoblación de las cárceles. Muestran preocupación por un detenido que lo tuvieron durmiendo en el piso durante tanto tiempo, no tiene sentido. Llevan detenida a una señora por vender budín en el tren y liberan a los que están detenidos por juicio, no entiendo a qué están jugando", sentenció.

En tanto, Roberto Almeida, también familiar de víctima de asesinato, reclamó por la detención de la medida de liberar a presos de las cárceles. Él, ya lo sufrió cuando los condenados a perpetua por el crimen de su mujer Ana María Domínguez recuperaron su libertad luego de que les rebajaran la pena por un cambio de carátula.

"Les pedimos a los jueces que tengan conciencia, en sus manos está la posiblidad de pacificar o generar caos. No liberen asesinos y violadores, son personas de alto riesgo para nosotros. Yo no siento impotencia, siento un gran temor. La situación carcelaria es complicada hace ya más de 30 años y la situación de familiares de víctimas va a ser mucho peor. Esas personas buscan encontrar un respaldo en la justicia", manifestó.

.

"En primera instancia, los familiares de las víctimas son los más expuestos porque reciben amenazas, porque son los que los metieron presos. En segunda instancia, están en riesgo los ciudadanos comunes. Este beneficio, probablemente, se lo den a alguien que esté cerca de tu casa, o cerca de un familiar que vos queres. Lucho para lograr que mi hija, hijos, amigos, no vuelvan a ser víctimas", finalizó.