Guadalupe Lucero, de 5 años, está desaparecida desde el 14 de junio en San Luis. En las últimas horas, un nuevo perro rastreador llegó a la provincia y marcó un lugar en la ruta en donde habría sido secuestrada.

El perro marcó el lugar donde estaba sentada la niña el día que despareció y luego marcó el lugar donde fue vista por última vez , mientras jugaba a las escondidas. A partir de ahí el perro tomó el descampado hacia la ruta 7, donde se cree que la pequeña fue llevada.

.

Según informó C5N, el perito Santiago Díaz, quien fue el encargado de hacer el rastrillaje con el perro. Dijo que hubo un auto en la ruta 7, estuvo unos minutos y desde ahí tomó dirección hacia la provincia de Mendoza.

Se volverán a revisar las cámaras de seguridad de la zona para confirmar ese información.

Yanina Cialone, la mamá de Guadalupe sostuvo, en declaraciones a medios locales, en su provincia, que por ahora “no hay nada en concreto, nada que nos dé alguna esperanza, alguna pista”.

.

Eric Lucero, el papá de Guadalupe: “Ya pasaron dos meses desde que se la llevaron y como no tenemos nada claro, a esta altura estamos desesperados”. El padre cree que si bien “siguen los rastrillajes, ya no hay tantos, ya no hay lugares nuevos donde buscar”.