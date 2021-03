El pasado lunes encontraron en un templo de Santiago del Estero una pierna enterrada que estaba dentro de una caja roja y blanca, envuelta en una bolsa de residuos. Además había un empeine. El pastor del templo Gocén, que significa "Tierra bendecida", Rosendo Salto, habló en exclusiva con Crónica HD.

"Acá en Santiago del Estero hay muchos casos de diabetes y hay amputaciones permanentemente. Y le entregan al familiar el miembro amputado", explicó el pastor.

Una mujer le habría ofrecido a un joven cuidador del templo que cavara un pozo y le ofreció 500 pesos a cambio de ese trabajo para ella poder enterrar una caja.

"Yo tengo un centro de rehabilitación y ese chico es uno de los que sacamos de la calle. Ellos viven en el templo y siempre salen a trabajar. Él habia trabajado en la casa de una señora, a la vuelta del predio, que le pidió que cavara un pozo para enterrar una caja", relató.

La policía investiga el hallazgo de una pierna en el Templo Gocén, en Santigo del Estero. (Gentileza: La Opinión Austral)

Si bien el pastor dijo no conocer a la mujer, sabe que es enfermera y que estaba cuidando a un hombre al cual le amputaron la pierna. "Se ve que se la han entregado a ella y ha querido enterrarla", supuso.

El miembro habría aparecido dentro de una bolsa de residuos roja, lo que podría explicar que la pierna había sido considerada como un residuo patológico.

"A mi me parece que no tienen que darle a las familias los miembros amputados. Voy a presentar ahora un proyecto de ley para que no se haga más esto", aseguró Salto quien explicó además que es diputado con mandato cumplido.

La caja que contenìa la pierna hallada en el templo de Santiago del Estero (Captura de video)

"Nosotros llegamos con otro pastor que es policía. Y él me dice: 'Mirá, algo han enterrado'. Lo llamo al cuidador y le pregunto por lo que había entrerrado", comenzó a relatar el pastor quien explicó que el cuidador le confesó haber cavado el pozo por pedido de la enfermera y que fue la mujer quien entrerró después la caja.

La caja, que según el cuidador del templo sabía que sólo contenía sábanas con sangre, estaban por quemarla por medidas sanitarias por pedido del pastor cuando descubrieron que además había un miembro.

Al otro dìa fue Salto quien dio aviso a la policía y cavaron el lugar en presencia de un juez para comenzar con la investigación del hecho.

Hasta el momento no se sabe si los restos corresponden a un hombre o a una mujer por lo que investigadores tomarán muestras de ADN.

Ante la posibilidad de que en el templo podrían haber enterrado más miembros, supuestamente amputados, el pastor aseguró que es algo imposible ya que el predio está absolutamente cerrado.