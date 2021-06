"No vamos a encontrar a Tehuel vivo si estamos acá, pero queremos que aparezca", dijo a la prensa Verónica Alarcón, hermana del joven trans que fue visto por última vez el pasado 11 de marzo cuando salió de su casa en San Vicente. Más de 100 efectivos policiales, con perros especializados en la búsqueda de personas, rastrillaban esta mañana un basural en esa localidad bonaerense porque "hay un contenedor con sangre", confirmó la familiar.

La familia del chico de 21 años se dirigió al lugar del operativo pese a que la fiscal Karina Guyot, que interviene en la causa, no los notificó de manera oficial. "Me enteré por los medios de comunicación locales. A nadie de nosotros nos dijeron nada. Sabemos que hay canes y que van a revisar un contenedor con sangre", detalló Verónica.

"Siempre hay esperanzas para que aparezca Tehuel. Sabemos que no vamos a encontrarlo vivo si estamos acá, pero queremos que aparezca", afirmó la mujer, al tiempo que explicó que si los detenidos por la desaparición, Luis Alberto Ramos (37) y Oscar Alfredo Montes (46) "no hablaron en estos tres meses, no van a hacerlo ahora".

El terreno rastrillado es conocido como EcoPunto, está ubicado entre las rutas provinciales 6 y 16, en esa ciudad al sur del Gran Buenos Aires; y era un centro de tratamiento de residuos inaugurado en 2015 que quedó abandonado, por lo que pasó a utilizarse como basural.

A este operativo se sumó un nuevo allanamiento este miércoles en la casa de la madre de Ramos, donde secuestraron dos teléfonos celulares, dos mochilas y billeteras que serán peritadas para incluirlas en el expediente.

Tehuel fue visto por última vez la tarde del pasado 11 de marzo cuando se dirigió desde su casa de San Vicente a la localidad de Alejandro Korn para ver a Ramos, quien le había ofrecido un trabajo de mozo en un evento.

La denuncia de desaparición fue realizada por su pareja ante la Policía y la fiscal Guyot, que desplegaron diversos operativos, entre ellos en la casa de Ramos, quien tiene antecedentes de violencia y por venta de drogas.

En una excavación realizada en la casa del sospechoso encontraron un teléfono incendiado y algunas prendas de vestir que podrían pertenecer al joven desaparecido.

Ramos reconoció haberse encontrado con Tehuel el último 11 de marzo a las 16.30, pero sostuvo que no fueron a ningún evento y que cada uno se retiró por su lado, pero su versión no pudo ser corroborada y la fiscal Guyot pidió su detención.

Además de Ramos, está detenido Montes, un chatarrero con antecedentes penales por abuso sexual, a quien la fiscal le imputó el mismo delito que a Ramos: "encubrimiento en concurso real con falso testimonio".

El Ministerio de Seguridad bonaerense, en tanto, oficializó la recompensa de entre 1.500.000 y 2.000.000 de pesos que ofrece para quien pueda aportar información sobre el paradero.