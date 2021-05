Por Alejandro Di Russo

El caso Tehuel De la Torre, el chico trans que salió de su casa de San Vicente hacia Aljandro Korn, en Buenos Aires y que continúa desaparecido desde principios de marzo pasado, acumula nuevas investigaciones que tienen como objetivo encontrar al paradero del joven, luego de cumplirse este martes dos meses de su desaparición.

"Quiero que hablen. Me daría ganas de putearlos. Quiero que me digan dónde está mi hermano", minisfestó con mucha angustia Verónica, la hermana de Tehuel a cronica.com.ar.

Con pancartas con la consigna "¿Donde Está Tehuel?" y "El silencio de Tehuel es nuestro grito de Justicia", los familiares, amigos y vecinos del joven marcharon este martes por su aparición ante la municipalidad de San Vicente.

La marcha hacia la municipalidad de San Vicente para exigir la aparición con vida de Tehuel De la Torre.

"Tenemos mucha angustia. Todos los días tenemos en la cabeza dónde está Tehuel. Queremos que aparezca. Apenas pasa un auto estamos continuamente viendo si nos vienen a dar noticias", contó con Verónica.

Asimismo, afirmó que todos los días recibe "tantos llamados", que apenas suena el teléfono, lo primero que revisan es si les llegó "una noticia por lo encontraron" a su hermano. "La verdad que es terrible todo esto", sostuvo.

Las velas prendidas que representan la esperanza de hallar a Tehuel.

En tanto a la marcha de este martes, por el reclamo a la Justicia por la aparición del chico, Verónica describió que "estuvo muy emocionante" y que, en una forma de decir, "estuvo todo 'muy lindo'".

"Hubo bastante gente. Aunque no queríamos que haya muchas personas por el tema de la pandemia. Más allá de eso, salió muy bien, muy lindo todo y a la vez muy triste también", afirmó la hermana de Tehuel.

.

En tanto al operativo de busqueda para encontrar al joven de 22 años, que fue visto por última vez el 11 de marzo, Verónica destacó que "la verdad es que se está buscando bien" y que las autoridades "siguen trabajando".

"Tanto las autoridades, como la gente y los medios nos está acompañando. Las publicaciones son muy importantes en este momento para seguir buscando a Tehuel y que, de esta menera, no se deje de buscar", remarcó.

Tehuel De la Torre, el joven trans desaparecido hace dos meses.

"Quiero que me digan dónde está mi hermano": el desesperado pedido de la hermana de Tehuel a Ramos y el chatarrero

Luis Alberto Ramos (37), el hombre que había convocado al chico por un trabajo, quedó detenido por "encubrimiento y falso testimonio" así como Oscar Alfredo Montes (46), un chatarrero. Los dos fueron imputados en la causa por órden de la fiscal Karina Guyot.

La foto había sido tomada por Ramos, con fecha del día de la desaparición de Tehuel, 11 de marzo, en la casa de Montes. En la imagen aparecen los tres, Ramos, el chatarrero y el joven desaparecido en una actitud “normal, nada llamativo a primera vista”, aseguró un investigador.

Los familiares de Tehuel en la marcha.

En ese sentido, la hermana de Tehuel aclaró que no conoció a los detenidos. "Ni siquiera tengo el celular de ellos, no sabía nada de estas personas. Pero yo le diría a los detenidos que hablen. Algo tienen que ver con respecto a mi hermano. Que hablen. Me daría ganas de putearlos. Quiero que me digan dónde está mi hermano", aseveró Verónica.

.

Tehuel desapareció el 11 de marzo. Tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto de color oscuro y mide unos 1,56 metros y las autoridades solicitaron que quien tenga alguna información sobre su paradero se comunique con la UFI Descentralizada de San Vicente, llamen al 0221-429-3015 o escriban a perdes@mseg.gba.gov.ar.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires está dispuesto a pagar una recompensa de entre 1.500.000 y 2.000.000, para quien aporte datos relevantes sobre dónde está Tehuel De la Torre.