Tras la aparición del cuerpo del martillero Mariano Martino en la localidad bonaerense de William Morris, la hija de la víctima, Estefanía, dialogó con Crónica HD y contó los promenores de la investigación que lleva adelante la policía.

"La esposa de mi papá lo llamaba constantemente porque era el mediodía y no estaba para almorzar y mi abuela también preguntaba por él, a la tarde lo rastreamos por una aplicación que tenemos toda la familia para ver donde estamos todo el tiempo y el celular estaba en el Puente Roca, en el límite con Ituzaingó. Encontramos el auto, hicieron el rastrillaje ahí, habían varias plantas y parecía como un arroyo, o sea la persona que lo tiró pensó que había agua y era piso firme", comenzó diciendo la joven.

Estafanía agregó que "cuando fuimos a la comisaría para ver el celular, lo revisé y ví los mensajes que tenía y lo último que apareció fue que tenía una conversación con una mujer paar mostrar una casa, y él le decía a las 7.40 que tenía que llevar a sus hijas a la estación para que tomaran el tren, y ella le respondió que iba a estar en el lugar en 10 o 15 minutos porque estaba a unas cuadras y nos dimos cuenta de que estaban ahí. Vimos fotos de la casa en el celular y la persona que trabaja con él dijo que era la casa que iban a mostrar".

"Fuimos allá con la policía y la encontraron y vieron en una cámara que entró una pareja a esa vivienda, que deben ser la personas con las que arregló para entrar, aunque entró alguien más y después en la filmación se ve que sale una pareja en el auto que venía manejando mi papá. No robaron nada y nunca se lo vió salir a mi papá, es algo que la policía está investigando", sostuvo la hija de la víctima.

Mariano Martino tenía 59 años (Twitter).

Consultada sobre qué pudo haber pasado, la joven argumentó que "él tenía una inmobiliaria que puede parecer que tenía mucha guita pero tenía 0, nosotros somos sencillos, tal vez se dejaron llevar por apariencias que nada que ver. En cuanto a la filmación no la pude ver, pero se ve a esa pareja que entró pero no la pudieron identificar. Siempre hablábamos de todo y nunca lo ví preocupado con algo, estaba bien con la esposa y veíamos y sentíamos que estaba bien y no entedemos que pudo haber pasado, de hecho, vino a mi casa hace poco y lo ví muy bien, no lo ví preocupado y me parece raro porque aparte era muy transparente".

Dolorida por lo ocurrido, Estefanía dijo que "ahora no lo tengo, siempre ves que estas cosas pasan y decis que es un garrón, y siempre supe que el dolor no lo podés entender hasta que estás ahí y yo estoy acá, y estoy hablando porque es hoy. Tuvimos una pérdida trágica hace seis meses y sé los meses que se vienen. La hermana de mi papá murió en un accidente insólito y estoy preocupada por mi abuela, porque en seis meses peridóa sus dos hijos".

La joven finalizó diciendo que "lo único que querés es volver a verlo y ojalá se valore la vida y se encuentre a a esta gente que destroza vidas, simpre fuí uan persona alegre pero hoy me arrancaron la vida, si bien se dice que se aprende a vivir con esto no sé si volveré a ser la persona que era antes".

Crimen en William Morris

Voceros del departamento judicial de Morón revelaron que la víctima, identificada como Mariano Alberto Martino, de 59 años, fue encontrado en el baño de una casa situada en el cruce de Doctor Delfor Díaz y General Conrado Villegas, en William Morris.

De acuerdo a lo manifestado por los informantes, el hombre yacía con las manos y los pies atados con precintos plásticos. Horas antes, el coche del profesional, un Peugeot 206 gris GZY 985, había sido localizado abandonado en la esquina de Junín y Quilmes, a 100 metros del río Reconquista, en jurisdicción de Villa Trujui.

Peritos de la Policía Científica, al revisar al occiso, establecieron que presentaba golpes en el rostro, lesiones en los brazos y signos de haber sido estrangulado.

Trascendió que, a las 7.30 del jueves y según dijo Andrea Montenegro, de 51 años y pareja de la víctima, Martino había salido de su domicilio a bordo del Peugeot 206 para mostrarles inmuebles a diversos clientes y, en base a imágenes captadas por cámaras de seguridad, se lo vio ingresar al escenario del crimen en compañía de dos individuos y de una mujer.

Cámaras e imágenes

Estos sospechosos abandonaron la vivienda dos horas más tarde y huyeron rápidamente tanto en el auto del hombre como a bordo de Honda CRV gris oscuro.

Cámaras de seguridad instaladas en la Autopista Parque del Buen Ayre captaron el desplazamiento del Peugeot 208, acompañado por una motocicleta, movilizándose desde el partido de Hurlingham rumbo a la zona de Villa Trujui.

La causa, que originalmente había sido caratulada “Averiguación de paradero”, ahora se recaratuló “Homicidio”.