Tras despedir los restos de Santino, el nene de cuatro años asesinado por los dos hombres que violaron a su madre María Subelza en Puerto Deseado, la familia sigue conmocionada. “Es un gran dolor. Espero que la Justicia les dé la pena máxima”, sostuvo uno de los hijos de María sobre los detenidos.

“Mi hermanito no tenía la culpa de nada. No hizo nada malo, apenas sabía hablar”, aseveró David Subelza, en diálogo con Arriba Córdoba.

.

El joven contó que desde hace tres años trabaja en el Ejército Argentino en Santa Cruz y explicó que su madre y hermano habían viajado desde Salta para visitarlo en sus vacaciones, las cuales terminaron siendo una tragedia.

Dos días antes del crimen, David Subelza los llevó a la costa para que pudieran pasear pero ese día ellos quisieron volver a la playa. “Cuando los dejé no vi nada raro. Solo había una familia”, recordó.

La mujer, que fue abusada y golpeada salvajemente, actualmente se encuentra medicada y bajo tratamiento psiquiátrico por lo ocurrido.

Crimen y violación en Paseo Deseado

Los dos delincuentes, un hombre de 33 años y un adolescente de 16 que confesaron el hecho y están detenidos, interceptaron a María y a Santino cuando caminaban por una zona alejada. Allí llevaron a la mujer a una cueva, donde la violaron, mientras que al nene lo tiraron por un acantilado y murió a causa de los golpes.

Las dos víctimas del ataque.

“Si me llegan a decir que los liberan o que pueden salir de la cárcel en poco tiempo, no sé qué haría”, pensó. Luego de dar las gracias por el apoyo y mensajes de afecto que recibió estos últimos días, concluyó: "Estos delincuentes no pensaron en mi mamá y mi hermanito, espero que se haga justicia”.