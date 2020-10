Por Florencia Guerrero

Una vez más, un taxista fue victima de un hecho de violencia del que resultó asustado pero ileso, cuando en Nueva Pompeya, un supuesto pasajero intentó hacerse, mediante gritos y amenazas, de la recaudación del día.

“Se llevaron su celular, pero no les di la plata. No porque tuviera mucha, sino porque la primera reacción que tuve fue salir del auto”, explicó Luis, el conductor a crónica.com.ar. El hecho que sucedió el lunes pasado pero se conoció este miércoles, ocurrió en el cruce de las calles Chilavert y Tilcara, del mencionado barrio porteño.

Todavía con el impacto fresco sobre el episodio, el taxista dijo a este portal: “Uno termina acostumbrándose a estas cosas, a cuidar el no dejar nada a la vista, a tratar de ver qué dice el pasajero o evaluar si se hace o no el viaje, dependiendo de la zona”, a la vez de admitir que en esta oportunidad aceptó realizar el traslado a pesar de no tener conocimiento del lugar.

En las imágenes grabadas desde el interior del taxi, se ve al pasajero – que viajaba sin acompañante-, con barbijo y en silencio. Hasta que en un momento rompe el plástico de uso obligatorio por prevención del Coronavirus que separa el área del conductor de la parte trasera, y grita: “Quedate ahí porque te meto un tiro, ¡dame la billetera! ¡Dame la billetera!”

Ante la amenaza, la respuesta del conductor parece confundir al malviviente, que al ver que se bajaba del auto, intentó seguirlo. “Inmediatamente se escapó”, confirmó Luis que luego retornó a su auto.

"Después de eso seguí trabajando, es la manera en la que mantengo a mi familia", sentenció Luis.