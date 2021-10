Un camión chocó a un helicóptero sanitario que estaba trasladando a un chofer herido. El siniestro tuvo lugar este sábado a la altura del peaje de Parque Avellaneda. El vehículo aéreo era propiedad del Sistema de Atención Médica de Emergencia ( SAME).

El incidente fue producto de una primera colisión, que había tenido lugar por la mañana entre dos camiones. Producto de esto, uno de los choferes quedó atrapado en su cabina y debió ser socorrido por personal de los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

En ese momento, dieron aviso al SAME de que este hombre se encontraba gravemente herido, por lo que tenía que ser auxiliado. Fue entonces cuando enviaron al helicóptero, para que pudieran atenderlo con la mayor rapidez posible. A eso de las 10 de la mañana, los vehículos todavía se encontraban sobre la vía principal, restringiendo por lo menos dos carriles. Allí estuvieron trabajando los peritos asignados y la Policía Federal.

El problema llegó cuando la aeronave estaba estacionada y lista para despegar. Otro camión que pasaba por el lugar se llevó puesta la cola del vehículo, dejándolo averiado. Cuando se dieron cuenta de que no podía arrancar, terminaron trasladando al herido en ambulancia. Afortunadamente no se contabilizaron heridos.

El helicóptero fue embestido y no pudo trasladar al herido.

Intervino la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº31, quedando la causa en manos del fiscal Carlos Romero, quien catalogó el caso de “averiguación de daño” contra este último conductor.

Recordemos que los helicópteros del SAME suelen ser utilizados cuando el tráfico es tal que no permite la llegada de la ambulancia. Este caso tiene algunos antecedentes, no con respecto al choque, sino con el aterrizaje. Para muestra un botón, en noviembre del 2015 un vehículo aéreo aterrizó en la intersección de Avenida Las Heras y Coronel Díaz, para sorpresa de los vecinos. Esto generó un poco de desconcierto, ya que no había ocurrido ningún siniestro en la zona.

.

Alberto Crescenti, director del servicio de emergencias de la Ciudad de Buenos Aires en su momento, fue el encargado de explicar la situación. “Creímos que esa era la forma más rápida de garantizar el traslado para que el paciente pudiese ser intervenido en tiempo y forma”, comentó en su momento.

Finalmente, aquel helicóptero amarillo y blanco que sorprendió a más de uno permaneció en vuelo durante 10 minutos antes de aterrizar en las cercanías del Hospital El Cruce-Néstor Kirchner, donde a la postre tuvo que intervenir.