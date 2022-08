Un hombre murió atropellado por un camión en el barrio porteño de Constitución y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires busca la colaboración de los testigos presenciales del hecho ocurrido este domingo a la madrugada para saber qué ocurrió.

La víctima sería un sujeto conocido con el nombre de Hernán, que pedía monedas en los semáforos de la zona y caminaba en muletas. Según su pareja, era "paciente psiquiátrico", estaba medicado y consumía alcohol.

"Él era alcohólico y depresivo", reconoció Ada en diálogo con Crónica HD. Se trata de la mujer que habría acompañado al fallecido los últimos 14 años que habló con este medio mientras se llevaban a cabo las tareas para sacar el cuerpo que todavía permanecía el cuerpo.

La pareja del fallecido reconoció que el hombre era alcohólico.

Según contó la entrevistada, ella estaba durmiendo en su casa cuando recibó el llamado que le avisaba lo peor. "Hernán está abajo de un camión", le habrían dicho.

Sin embargo, ella no habría tomado real dimensión de la gravedad de esa advertencia. "No me imaginé que lo había pasado un camión por encima, pensé que se había puesto rebelde y se puso ahí para que no arranque", señaló Ada, todavía en shock.

La causa se encuentra en plena investigación en busca de esclarecer el hecho que hasta ahora, no cuenta con una hipótesis oficial. Los peritos no descartan la teoría del suicidio ni la del accidente y para ello será fundamental la palabra de los testigos.