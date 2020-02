Un caso de violencia de género que se conoció en las últimas horas en la ciudad de Magdalena, provincia de Buenos Aires, tiene como protagonista a Milagros, una joven de 16 años que denunció que fue brutalmente golpeada por su ex novio, identificado como Facundo, de 22 años. El presunto agresor tiene antecedentes por violencia de género. Por los tremendos golpes que recibió, le podrían quedar graves secuelas en un ojo.

Lo que para la joven iba a ser una noche más, entre amigos, terminó siendo una noche de terror. "Nos conocemos hace tiempo, éramos novios pero nos separamos por violencia de género. La última vez que nos distanciamos, por el motivo mencionado, el comenzó a llamarme y mandarme mensajes amenazándome que si me veía en la calle con algún amigo lo iba a matar a palos", relató la joven al portal local Minuto.

"En la madrugada de hoy, cerca de los 2, mi ex me cruza, y yo iba con dos amigos, uno era un chico. Cuando me ve comienza a escribirme y decirme que me vaya con él porque si no iba a venir a pegarnos. Al rato me llama llorando diciéndome que me extrañaba, que no me iba a pegar como lo hacía antes, entonces yo para que no haga lío, fui para hablar y decirle que no me gustaba lo que estaba pasando", agregó este sábado por la mañana Milagros.

Milagros está internada en el hospital Santa María (Gentileza Minuto).

Luego, continuó con su relato: "Cuando le digo que ya no daba más, que no quería seguir pasando por esta situación, él me contesta 'si no estás conmigo no vas a estar con nadie', y ahí comienza a darme piñas en la cara y en la cabeza. Después me levantó del cuello mientras me decía 'te voy a matar, no me importa si voy preso, yo te voy a matar'. Casi sin poder respirar, pude zafarme y salir corriendo. Salté el alambrado de su propiedad y empecé a golpear la puerta del vecino, Facundo me alcanza y me lleva arrastrando hasta su casa, donde me muerde la cara y las piernas".

"Los vecinos que escucharon mis gritos pidiendo ayuda llamaron a la Policía. Cuando llegaron, él me decía que no salga, salí como pude y me quedé al lado del patrullero mientras los efectivos hablaban con él. Cuando llegó la ambulancia me llevaron al hospital. Yo no daba más, si no hubiese llegado la policía te juro que me mataba", detalló Milagros, entre lágrimas y entubada, en una camilla del hospital Santa María.

.

"Yo necesito que hagan algo, estar protegida, estuve a punto de morir y él está suelto como si nada hubiese pasado", dijo la adolescente. "Cuando estábamos juntos, le quiso pegar en varias ocasiones a mis amigas por decirme que lo deje, por lo violento que era. Solo pido que actúen rápido para que ninguna otra chica vuelva a pasar por lo que estoy pasando yo", finalizó.

Desde el hospital, la joven pudo radicar la denuncia penal y pedir una perimetral.