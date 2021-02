Un hombre de 40 años, ex empleado del Consejo Escolar platense, amenazó a la presidenta de la institución y dijo que prendería fuego el lugar.

El sujeto habría ingresado poco antes al edificio para presentar un petitorio. Luego de que las autoridades lo llevaran a una oficina, el hombre se puso agresivo y comenzó a amenazar a la presidenta con que "iba a prender fuego y todo" y "la iba a reventar".

"En este momento estoy en el Consejo Escolar de La Plata a la espera de las fuerzas de seguridad, pues el edificio está tomado por un grupo que lidera un ex proveedor de este Consejo que me amenazó frente a testigos. Esto es inadmisible en un organismo estatal. No más patotas", escribió Alejandrina Battaglino, presidenta de la institución en su cuenta personal de Twitter.

El individuo se retiro del Consejo poco después, pero desde el organismo avisaron a las autoridades, que lo localizaron y lo detuvieron.