"Hoy nos pudimos comunicar mejor con Santiago", dijo Rocío, la novia de Santiago Siciliano, el agente de tránsito atropellado por el periodista Eugenio Veppo en el barrio porteño de Palermo. Ante la prensa, la este jueves la mujer aseguró que su pareja continúa recuperándose favorablemente, y que afortunadamente no tiene problemas motrices a pesar que la cadera se le quebró en tres partes.

Siciliano se despertó del coma farmacológico este miércoles, luego que los médicos le retiraran la sedación y empezó a responder con el movimiento de sus manos y ojos.

"La pelvis sufrió mucho, pero no hubo rotura de musculatura. Ahora sólo queda que el hueso se le haga callo y después vendrán las rehabilitaciones", añadió Rocío desde la puerta del Hospital Fernández donde permanece internado Siciliano desde el pasado 8 de septiembre. Además, la novia de Siciliano, detalló que el agente, no tendrá problemas para caminar, ya que "no tiene nada en la columna vertebral y por suerte la columna está intacta".

El agente de tránsito fue atropellado por el periodista Eugenio Veppo la madrugada del 8 de septiembre pasado en el barrio porteño de Palermo, junto su compañera de operativo Cintia Choque, de 28 años, quien falleció en el momento.