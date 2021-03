La hermana de Cinthia Choque, la agente de tránsito que murió atropellada por Eugenio Veppo, dijo este martes que no está conforme con la sentencia de nueve años de prisión que le impusieron al periodista pero que se siente "aliviada", ya que se hizo "un poco de justicia".



"No nos conformamos pero nos alivia. Él tenia el registro desde los 17 años así que no puede decir que no sabía qué hacía. Iba a alta velocidad, zigzagueando y pasando semáforos en rojo", expresó Gabriela Choque.



La hermana de la agente de tránsito explicó que si bien sabía que la pena máxima por el delito de homicidio con dolo eventual es de 25 año de prisión, con su familia tenían claro que a Veppo no iban a imponerle esa cantidad de años de encierro.

"Sabemos que aunque le den perpetua, Cinthia no va a volver", afirmó la mujer en diálogo con "TN". Y agregó: "Basta de que los derechos de los asesinos valgan más que los de las víctimas y de los familiares".



Por último, la hermana de la agente de tránsito expresó que el imputado recién le pidió disculpas a la familia de la víctima "en las audiencias, 18 meses después del hecho".