La joven puntana de 18 años, quien recibió 43 puñaladas con un destornillador por parte de un compañero de escuela, en un intento de violación, se encuentra estable y fuera de peligro, donde permanece internada en el Hospital Ramón Carrillo tras el ataque sufrido el pasado lunes.

Verdaderamente significó un milagro que la muchacha, con identidad reservada, haya sobrevivido al terrorífico ataque en el barrio Cerro de la Cruz por parte de su compañero de quinto año, identificado como Facundo Nicolás Brítez.

Los médicos que mantienen el cuidado de la víctima informaron que la paciente se encuentra "hemodinámicamente estable, con tratamiento antibiótico para las lesiones de piel", tras los daños recibidos en su cabeza, tórax, espalda y miembros.

La médica forense, Marcela Gómez, sostuvo que la mayoría de sus heridas resultaron ser superficiales. No obstante, cinco de los cortes recibidos resultaron ser de mayor profundidad, pero afortunadamente ninguno de sus órganos vitales no corrieron riesgo.

El terreno baldío donde se produjo el ataque.

Además, los especialistas encargados de indagar cuestiones neurológicas detallaron que la joven herida de 43 puñaladas "se encuentra con asistencia y contención del equipo de psicólogos de la institución".

Vale mencionar que Brítez y la víctima pactaron verse a tres cuadras de la escuela que comparten,. El agresor la obligó a ir a un terreno baldío del barrio 131 viviendas, ubicado en la zona norte de la capital de San Luis, con el objetivo de abusarla sexualmente. Cuando la joven se defendió, el atacante tomó un destornillador y le originó heridas contundentes.

Intento de femicidio: ¿Cómo sigue la causa?

La joven resistió a las agresiones y, a pesar de las múltiples heridas, logró denunciar el hecho y a su agresor. Es por eso que tras los datos aportados a la comisaría 39na, Facundo Nicolás Brítez quedó detenido en la medianoche posterior al ataque. Los oficiales tomaron prendas con sangre que se hallaron en su vivienda como muestra para el análisis de ADN, y además, se confirmó la presencia de cuatro testigos.

El joven de 18 años al momento de ser detenido.

La fiscal del caso, Virginia Palacios Gonella, confirmó "el hallazgo de prendas de vestir con manchas sangre y con signos de haber sido quemada, no en su totalidad", como acto del agresor en borrar evidencias. Además, cuando sus padres abrieron la puerta de su hogar, la madre de Britez sostuvo que su hijo "tiene un retraso madurativo".

En tanto, se prorrogó por 24 horas la elevación de sus cargos, en principio, por tentativa de femicidio, para dar tiempo a conseguir un abogado de confianza. El jurista que representará al agresor será Guillermo Sánchez Pagano.

Mariana, una vecina que asistió a la joven, habló con los medios y denunció haber escuchado gritos alrededor de las 15 hs. "No había nadie en la calle. Me acerqué a la esquina y se escuchaban más los gritos. El chico salió corriendo del predio, a un metro y medio mío, y le pregunté ‘¿Qué pasó?’. Se frena y me dice con total naturalidad 'vengo de matar a una amiga'", relató la mujer, quien vio al agresor "descalzo y sin remera".