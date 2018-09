La víctima. Junto a la jugadora de hockey Luciana Aymar.

Una joven de 18 años, hija de un importante empresario textil y dueño de la marca de ropa femenina Ossira, fue secuestrada por el hermano de su chofer/custodio, el último fin de semana en la localidad bonaerense de Pergamino.



A pesar de este violento episodio, la víctima confía en que el hombre que la protege durante sus traslados no fue partícipe necesario del hecho, sino un simple testigo.



Si bien los investigadores policiales habrían señalado al chofer Raúl Romero como posible entregador de la joven secuestrada, el relato de la joven va en otro sentido.



La víctima aseveró que su custodio, Raúl Romero, intentó resistirse y siempre insistió para que ella sea liberada, a tal punto que el hombre recibió un disparo de arma de fuego en el hombro.



Por su parte, el fiscal Federal de San Nicolás, Matías Di Lello, se refirió a la situación del chofer y expresó que: "Por ahora su situación no ha variado, el custodio es un testigo y su implicancia en el caso todavía es materia de análisis".



Por su parte, sobre Raúl Romero no pesa ningún tipo de restricción y ya fue dado de alta y se recupera de la herida de bala en su casa. Por otro lado, su hermano José, está muy complicado y seguirá detenido en la DDI de Pergamino, según señala el sitio primeraplana.com.ar.