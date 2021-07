En medio de la recuperación de Santiago Chano Moreno Charpentier tras ser baleado por un polícia mientras sufría un brote psicótico en su casa de Exaltación de la Cruz, su mamá Marina Charpentier salió a las puertas en el Sanatorio Otamendi y rompió el silencio con la prensa para aclarar que su "hijo está luchando por su vida", "es una víctima" y que está en tratamiento por adicciones "desde hace 20 años". "Necesitamos una Ley de Salud Mental para las madres que están golpeando puertas y nadie las escucha", exigió la mujer entre lágrimas.

Santiago Chano Moreno Charpentier continúa en terapia intensiva (Archivo).

"¿Cómo voy a estar en contra de la policía de Capilla del Señor? Que son los que nos cuidan y ayudaron a mi hijo tantas veces. Sólo hay víctimas, una de ellas es mi hijo", comenzó la mamá de Chano al aclarar los cuestionamientos de la actuación policial sobre el ex líder de la banda Tan Biónica de 39 años, que terminó baleado en el abdomen, lo que provocó que le extirparan el bazo, un riñón y parte del páncreas.

Entre lágrimas, Marina se negó a responder preguntas y se solidarizó con la madre de Facundo Amendolara, el policía Bonaerense que le disparó al músico, por "estar sufriendo" como ella y con "las madres de todos los Chanos que piden ayuda y no tienen respuesta".

.

"Sólo pedí una guardia médica para que ayuden a mi hijo. Sabía que me iba a encontrar con alguien que estaba mal. Sólo quería ayudarlo. No sé a quien tenían que mandar o cómo es el procedimiento", explicó la mujer y exigió "una Ley de Salud Mental" porque "los adictos son enfermos y nadie da respuestas a las madres que están golpeando puertas y como no tienen visibilizada, nadie las escucha".

Agradeció además al Sanatorio Otamendi, donde Chano continúa internado en terapia intensiva, y a "toda la gente que nos respeta y nos manda fuerzas". "Mi hijo hace 20 años que está en tratamiento y en sus letras pide ayuda", indicó Marina y aseguró que el estado de salud del músico "sigue igual".

El caso del Chano puso en la escena pública el debate sobre la Ley de Salud Mental y cómo actuar ante situaciones similares, en las que familiares piden internaciones de personas con problemas de adicciones o mentales contra la voluntad del paciente.

Al respecto, mediante un comunicado, el defensor del Pueblo Adjunto bonaerense, Walter Martello, dijo que el marco normativo en cuanto a Salud Mental "no brinda respuestas adecuadas" en casos como el protagonizado por Moreno Charpentier, cuyas familias "vienen reclamando poder internar a sus hijos que sufren problemas de adicciones".