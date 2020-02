La madre de Fabián Tablado, el femicida que en 1996 asesinó de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló, aseguró este jueves que mañana irá a buscar a su hijo cuando le den la libertad del penal de Campana, ya que a pesar de que "se arruinó la vida" nunca lo abandonó, y afirmó que sabe que "no hay palabras que puedan consolar" a la familia de la víctima.



"Mañana voy a ir a buscarlo al penal. Soy la madre y en estos 24 años no lo abandoné nunca", dijo María Esther Gallardo en una breve comunicación telefónica con Télam.



La mujer no quiso confirmar si Tablado a partir del próximo viernes volverá a convivir con ella y su marido, en la misma casa de la calle Albarellos 348 de Tigre, donde hace 24 años ocurrió el femicidio y donde ellos aún habitan.

"No hemos planificado nada", dijo sobre el lugar que habitará desde que salga de prisión, tras lo cual aseguró: "Hace 24 años que pasó esto. Fabián se arruinó la vida. Haremos las cosas que vayan surgiendo".Consultada respecto a si tiene algún mensaje para la familia Aló, Gallardo contestó: "¿Qué puedo decir? No hay palabras que puedan consolarlos. No sé qué hubiera hecho si me pasaba con uno de mis hijos?"."Yo tengo cuatro hijos que no tienen la culpa y dos nietas de 11 años que tampoco tienen la culpa. Las cosas se dieron de esa manera", concluyó.