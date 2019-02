Las imágenes de un nene sacando un arma de su cintura para robar una joyería en Moreno, impacta en las pantallas de los principales noticieros. El video, primicia de Crónica.com.ar, causó tanta indignación como preocupación por el menor de tan solo 9 años.

"Le tengo que realizar de manera inmediata una pericia médica y psicológica por los problemas neurológicos que tiene el nene. La madre está con una crisis, pidió ayuda, es víctima de abuso y el nene también", confesó Mirta Guarino, la jueza de menores que investiga la parte civil de la causa.

En tanto, agregó que la fiscalia está investigando el hecho en sí del video, el delito y la parte penal del mismo. "Se está investigando. Se tomaron declaraciones y demás. Habría otra persona que participó del hecho, pero no podemos confirmar si es mayor ni si es familiar" del chico, agregó.

La víctima del frustrado delito, dijo que cuando sacó al nene, que se puso a llorar tras que lo reprima por su actitud, había alguien más esperándolo. También deslizó que el nene sufre problemas de conducta, fue instado a consumir drogas por otros menores y que también fue abusado, se presume, por otro menor de edad.

Volviendo a su competencia, la jueza dijo que "el nene no está escolarizado porque fue expulsado de la Escuela 33 por mala conducta. En Moreno no hay escuelas funcionando por la fuga de gas del año pasado, pero ya se liberaron oficios para escolarizarlo en marzo".

Sobre la situación del menor, dijo que tanto él como los otros hijos de la mujer (13, 12, 6, 3 y 2 meses) "están con la mamá, una mujer muy sufrida no abandónica que nunca se desentendió de sus obligaciones".

"Es una mujer con una vida de sufirimiento. No digo que se delinque porque se sufre. Los damnificados no quieren que les roben pero trato de explicar que en este caso es una mamá que buscó ayuda que no pudo con tantos niños y que esta situación intentó que se la ayude", profundizó.

También explicó que el nene solía escaparse de la casa y que por estar en situación de calle un día "lo levantaron inconciente de la vía pública". "Estuvo en coma tiene ocho días y tiene secuelas: una de ellas es la hiperactividad y esto de involucrarse en estas circunstancias", agregó.