La periodista Melisa Zurita habló en exclusiva con Crónica HD sobre la agresión que recibió por parte de Geraldine Martínez, ex pareja de su esposo Gustavo Holstein, quien es propietario de Orbital.

La mujer dio detalles del violento episodio que le tocó vivir el último sábado en el Barrio Privado "Casco Leloir" en la localidad bonaerense de Ituzaingó, cuando Martínez rompió el cerco perimetral de la casa y entró de manera cautelosa sorprendiendo a la conductora, que estaba acostada con su hija, menor de edad.

"Ya sufrí un montón de amenazas e hice las denuncias correspondientes", afirmó la víctima. "Lo que viví anoche en mi casa con mi bebé fue lo peor que me pasó en mi vida", añadió.

"Ella conoce a la perfección esta casa y los movimientos del barrio porque vivió acá 7 años", contó sobre el movimiento que hizo para ingresar a su vivienda sin que nadie sospechara.

Al hablar sobre el momento de la agresión, Zurita detalló: "Yo traté de tranquilizarla y decirle que habláramos. Pero cuando me acerco veo que tiene puestos guantes negros de latex y pensé: 'esta me va a matar".

Por último, contó como reaccionó sabiendo que su hija estaba en peligro. "Agarré a mi hija, abrí el ventanal y salí corriendo por mi parque. Afuera del predio había dos hombres que me gritaban: 'te vamos a matar hija de (...)'. Corrí más rápido con miedo a que me alcanzaran. Golpeé la puerta de la casa de unos vecinos, pero nadie respondió. Mi hija me decía que esa señora era mala".

Estremecedor testimonio