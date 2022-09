En el marco de la impactante detención del conductor televisivo Marcelo "Teto" Medina, al quedar involucrado en la causa que investiga asociación ilícita, explotación laboral y reducción a la servidumbre en el centro terapéutico La Razón de Vivir, situado en la localidad de Berazategui, Ricardo Lanchita Bissio, rompió el silencio y salió a bancar a su ex compañero de Videomatch.

El periodista que desde hace 21 años está radicado en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz donde conduce su propio programa, aseguró que a Medina "lo usaron como chivo expiatorio en la causa de la granja La Razón de Vivir", según dijo en una entrevista que brindó al programa Es Por Ahí por la pantalla de América TV.

"Fue utilizado mediáticamente en este problema puntual, donde se lo utilizó al Teto como un chivo expiatorio, porque insisto: qué va a pasar con los chicos que están adentro de la granja", sentenció.

Aunque el entrevistado afirmó que el último tiempo "perdió un poco la conexión" con el humorista, cuando se mudó a Córdoba, sostuvo: "Con el Teto hemos trabajado muchísimo en la época de Videomatch, hemos hecho mil salidas", y lo recordó como "una persona extraordinaria, más sana que el Quaker".

Y agregó: "Lo único que tomaba era la popular gaseosa, nada más... Y la hamburguesa... Esa es la única adicción que tuvo".

Además, advirtió que él, al igual que su ex compañero, también cayó en las adicciones 28 años atrás, pero que pudo salir adelante: "Sé lo que le pasó, no voy a hablar puntualmente de lo que le pasó antes, es una causa que está en la Justicia donde uno no debe opinar, pero sí puedo opinar de estos lugares, de estas granjas donde uno hace un tratamiento".

Asimismo, Lanchita advirtió que cuando el "Teto" cayó en el consumo de drogas, él ya no estaba en contacto con el mediático conductor.

"Cuando me junté con él, es cuando ha venido para hacer algo puntualmente en algún boliche. Y estuve cuando Marcelo Tinelli nos convocó por los 30 años. Y ahí, en ese momento no lo vi bien. Y después apareció lo que todos sabemos", reconoció.

El "Teto" Medina declaró ante la Justicia

El viernes por la mañana, el conductor fue trasladado a las 7.30 desde la comisaría 1 de Berazategui rumbo a la fiscalía de esa localidad bonaerense y por la tarde fue indagado. Allí, Medina, según trascendió, habría negado todas las acusaciones en su contra.

En tanto, el abogado del ex integrante de Videomatch, Adrián Tenca, rechazó las acusaciones contra su cliente y anticipó su decisión de pedir la excarcelación porque según el letrado “es absolutamente inocente".