Este lunes dieron a conocer el último registro fílmico que se tiene de Marcela López, la mujer que es intensamente buscada en Río Gallegos desde el sábado. En el video se puede ver cómo compra golosinas minutos antes de desaparecer.

Fue alrededor de las 18.00 horas que Marcela ingresó al local llamado "Mi Villano", hizo sus compras y pagó con dinero que tenía en el bolsillo. No llevaba su cartera.

Según las imágenes que difundió La Opinión Austral, es en ese negocio que se cruzó con una de sus hijas. Sin embargo, ninguna notó la presencia de la otra. La joven indica que no la reconoció porque ella estaba bien vestida. "Estaba con campera y con botas, no me reconoció", señaló.

En los últimos segundos se la ve salir del kiosco y llegar hasta la camioneta de su hija, en donde estaba su nieta en el asiento trasero. Se acercó a saludarla, la menor le dijo que su madre estaba adentro y Marcela mira hacia el local, pero decidió marcharse a pie.

Ante esta nueva información, desde la familia pidieron la ayuda de todos los vecinos de la zona que tengan cámaras de seguridad, ya que cualquier detalle podría ser vital para la investigación. En caso de tener material, comunicarse al 2966-419634.

La causa

El sábado cerca de las 22, una de las hijas llegó a la casa de la mujer que ahora es intensamente buscada, y encontró las luces prendidas y al salir, notó que estaban abiertas las puertas del auto de la su madre, hija de la dueña el Hotel Colonial, y en el interior permanecían los documentos, un celular y $20.000 en efectivo.

El domingo, tras el rastrillaje nocturno, los efectivos encontraron en el sector del muelle una campera negra y zapatillas color azul, que los familiares reconocieron que pertenecían a la víctima.

Algo particular es que el hallazgo se produjo en una zona en la que los perros de servicio habían dado vueltas en varias oportunidades.

