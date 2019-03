Damián tiene un supermercado en San Francisco Solano, zona sur del conurbano bonaerense. Hace días recibió un papel escrito en chino en el cual, tras hacerlo traducir, se enteró que le pedían 50 mil dólares o recibiría tres disparos. El hombre, que tiene el comercio hace 40 años en el barrio, está convencido que es un error y que esa amenaza es para otra persona.

"Los chinos han venido a querer comprar el fondo de comercio, pero de buena manera. Nunca nos había pasado a nosotros", dijo Damián, dueño del comercio en diálogo con Crónica HD. Según denuncia, el domingo por la mañana un BMW tripulado por un ciudadano chino fue captado tomando fotos en el comercio agredido.

"El que manejaba el auto es el representante de la cámara de supermercados chinos. Me lo admitió en la comisaría el otro día pero me dijo que estaba sacando el celular por la ventanilla porque no tenía señal. Vaya casualidad que el lunes a la madrugada recibo la amenaza y el jueves ocurre el ataque", enumeró Damián.

Quien recibió el disparo sin mediar palabra fue su cuñada que trabaja de cajera en el establecimiento. "Los tres que llegaron al local para perpetrar el ataque no eran orientales. A mi cuñada ya le dieron el alta", agregó el hombre.