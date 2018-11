Un hombre de 57 años fue hallado asesinado el miércoles por la tarde casa de la localidad santafesina de San Lorenzo y se investiga al entorno de la víctima.

Según fuentes policiales, el cuerpo encontrado en una vivienda ubicada en la calle Gélvez al 300 de la localidad de San Lorenzo, ubicada a 24 kilómetros al sur de Rosario, tenía una herida mortal de arma blanca.

En ese inmueble vivía solo Marcelino Delfino Ríos, quien murió a causa de una puñalada en el tórax, que se habría producido 12 horas antes de ser encontrado.

Los investigadores consignaron que las puertas de acceso a la vivienda no estaban forzadas, no faltaban elementos de valor como electrodomésticos y que entre las ropas de la víctima encontraron dinero en efectivo por lo que en principio la motivación del crimen no habría sido un robo.

La investigación a cargo del fiscal de homicidios dolosos de turno de la citada ciudad, Maximiliano Nicosia, apunta al entorno de la víctima debido a que antes del asesinato fue visto por vecinos compartiendo una bebida en la puerta de la casa con otros hombres conocidos.

Para dar con los presuntos atacantes el fiscal solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona.