El ministerio de Salud informó que de los 12 cadetes hospitalizados, sigue crítico Emmanuel Garay, de 19 años, y siete aspirantes permanecen internados en terapia intensiva.



Por su parte, la madre de una de las cadetes internadas en terapia, Ramona Graciela Chumbita expresó según el relato de su hija, la crueldad del trato recibido en la Escuela de Cadetes de la policía de La Rioja.



Según contó la mujer, la joven se recupera físicamente aunque llora cuando recuerda lo sucedido y evita hablar del tema, en tanto recordó que su hija debió pagar alrededor de 10 mil pesos para acceder a esta instancia de capacitación.



Luego, la madre de Jaquelina María de los Ángeles Chumbita, de 19 años explicó que “mi hija está mejor, doy gracias a los médicos, al gobierno y a Pocho Brizuela. Ella entró inconsciente a trauma shock, la pasaron urgente a terapia y ayer recién me contó lo que le habían hecho. Me dijo que no le daban agua, que las cadetes de segundo año les tiraban jabón en el baño y las obligaban a que se saquen rápido la ropa y ella no se podía sacar la ropa y le pegaban con un palo”.



Además, según publicó el portal fmamericanoticias.com.ar, agregó que “estaban también los instructores que le daban vía libre a los cadetes de años avanzados, vía libre para actuar, desde las 9 de la mañana los han tenido hasta las 11 y de ahí los han empezado a pasear desde las 3 de la tarde hasta las 4 y media y ellos ya no daban más. No les querían dar agua. Las cadetes pasaban con las botellas de agua y les preguntaban querés agua y no les daban”.



Respecto a cómo se enteró de la situación de su hija, la mujer que vive en el barrio Las Agaves, detalló que “me iba a traerla de la Escuela de Policía y me llama la doctora de Trauma Shock y me dice que vaya urgente que mi hija estaba internada. Cuando entré la veo y me dicen que no me iba a escuchar mi hija porque estaba mal. Ahora doy gracias a los médicos que la han atendido bien y está mejor. Mi hija se pone a llorar y no quiere hablar del tema. Dice que es horrible lo que han pasado".



Y de esta manera recordó que: Tiene golpes en las rodillas y en los brazos porque las chicas cadetes les pegaban con un palo corto y que las obligaban en 5 minutos que se saquen la camisa y la pollera para que se pongan ropa de fajina y cuando no se apuraban o no podían, les pegaban. Y el instructor permitía todo eso, hay chicas que tomaban agua del inodoro porque no les daban agua. Yo pague casi 10 mil pesos en los estudios y ellos no se han presentado como debían. Los cadetes no tienen la culpa, ellos han ido por un sueño y ahora están en terapia y eso me duele porque soy una madre viuda, sola. Como he podido le he dado dinero a mi hija”.



Por su parte, una joven llamada Lucía, quien es hermana de Luis Oscar Oropel, otro cadete que permanece en el hospital Vera Barros por ahora con diálisis y a la espera de que sus órganos respondan de la mejor manera posible comentó que "hubo mucha exigencia física y no estuvieron hidratándose".



"Él estaba muy entusiasmado con capacitarse y ser policía y la verdad que el sueño murió en el primer día", reflexionó la hermana de Luis, uno de los 12 cadetes que permanecen internados en el citado nosocomio.

Con respecto a la salud de su hermano, según publicó fenix951.com.ar, dijo que él esta mucho mejor pero continúa con las diálisis, y están muy esperanzados ya que bajaron las tóxicinas de los riñones. Sobre como continuará la situación de Luis, explicó que si los riñones no comienzan a funcionar como se espera, el joven podría dialisarse de por vida, por lo que aguardan una mejoría absoluta.

La familia del joven realizó la presentación en fiscalia y Lucía contó que recibió el llamado del ministro de Gobierno a cargo Juan Luna para interiorizarse del estado de salud de su hermano.