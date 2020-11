La miniserie "Carmel", sobre el caso de María Marta García Belsunce, despierta nuevos interrogantes. Tanto en las generaciones que lo vivieron a través de los medios, como en las actuales. Curiosamente, algunos adolescentes preguntan quiénes son los actores y se asombran cuando les dicen que son personas reales, porque algunos les parecen que están actuando, por la impostura de su voz, por cómo remarcan las palabras.

En el caso de Carlos Carrascosa, llama la atención la pasmosa tranquilidad con la que llama al primer servicio médico. Cada uno reacciona distinto a una tragedia, pero cuando un ser querido se lastima y sangra, lo primero que uno hace es verle la herida y limpiársela para ver qué es lo que pasó, y él se limitó a mover el cuerpo de la bañera. Y llamó primero a Guillermo Bartoli antes que al médico, pese a que la masajista se lo pedía .

Tampoco se explica por qué hubo un certificado trucho de defunción y llama mucho la atención el velatorio. ¿Por que la velaron del lado derecho de la cama matrimonial, lo mas lejos posible de la luz, como para que no se viera justo el lado de la cabeza de María Marta que tenía los balazos? Si fue Nicolás Pachelo el autor del crimen, ¿por qué tanta saña? ¿Por qué María Marta no le había pagado rescate por el perro que dijo le secuestró? ¿Por qué lo denunció por ladrón?

Pachelo nunca había matado a nadie. ¿Prefirió una posible perpetua a que María Marta lo denunciara por un robo? ¿Cómo entró a la casa, si no forzaron ninguna puerta? Cinco balazos en un mismo lugar de la cabeza parece más característico de un sicario, no de un ladrón de palos de golf desesperado.

Si todos los familiares eran inocentes, ¿por qué el nerviosismo de Pichi Taylor en el careo con Inés Ongay, ambas amigas de María Marta? Los llamados a "amigos" que dijo hizo Horacio García Belsunce -al procurador, a un comisario- son llamativos. Los familiares de García Belsunce critican el documental, pero no han logrado argumentar en contra de los puntos clave: el horario en que llegó la masajista, su declaración -en la que los responsabiliza, dice que la hicieron limpiar y que cayó como "una boba"-, tampoco sobre el horario de llegada de Carrascosa.

Y el viudo soslaya que hubo testigos que lo vieron en el salón de juegos del country, previo a su regreso a su casa. Nuevas preguntas, faltan respuestas.