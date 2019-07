La Cámara de Casación Penal de Concordia realizó una audiencia en la que comenzó a definir si confirma o revoca la condena a prisión perpetua dictada hace un año a la joven Nahir Galarza por el crimen de su novio, Fernando Pastorizzo, ocurrido en 2017 en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Tras intenso debate, el Tribunal dará el próximo 14 de agosto la resolución.



Fuentes ligadas a la causa informaron que la audiencia fue encabezada por los jueces Silvina Gallo, Darío Perraud y Adolfo Lafourcade, quienes escucharon los argumentos de cada una de las partes.



Por la acusación, expuso el fiscal coordinador de Gualeguaychú Lisandro Beherán, quien intervino en el debate oral junto a Sergio Rondoni Caffa (ahora juez de Garantías de Federación), y por la parte querellante Rubén Virué, representante de Silvia Mantegazza, madre de Pastorizzo (20), y Sebastián Arrechea y Juan Carlos Peragallo, en nombre de su padre, Gustavo Pastorizzo.



Todos pidieron que la condena a perpetua sea ratificada, en tanto que la defensa de Galarza (20), integrada por José Ostolaza, Darío Germanier y Pablo Sotelo, solicitaron que se revoque e insistieron en que se la condene por un homicidio culposo o simple

Minutos antes que comenzara la audiencia.

En diálogo con cronica.com.ar, Jorge Zonzini, el manager contratado por la familia de Nahir Galarza, habló acerca de los argumentos que expuso cada parte y todos los detalles de la audiencia de este miércoles.

"Ostolaza, quien estuvo más de una hora exponiendo, dejó en claro que ni fiscales ni jueces de garantía ni ninguno de los estamentos judiciales tuvieron perspectiva de género en las actuaciones de esta causa", asegura Zonzini. Mientras que Virué, la querella, advirtió que "no es fácil trabajar con una defensa mediática, que los medios publicaron pericias psiquiátricas, videos, audios...etc."



En la audiencia, la querella también indicó que "en cuanto a las acusaciones por violencia de género llama la atención que en cuatro años no hubiera ninguna denuncia, que podría haber acudido al padre o a la madre". "Mencionaron que pudo haber existido el forcejeo, pero que es imposible que le haya roto la cabeza sin que los funcionaron policiales no la vieran", dice Jorge.



Por parte de la defensa, se remarcó que se tome como atenuante que Nahir fue víctima de violencia de género. Respecto a esto el manager cuenta que: "En la sentencia el tribunal de Gualeguaychú dijo que las lesiones y la violencia está probada por testigos y médicos. Pero que no hubo ningún hecho que se pueda ver. Está claro que para lo que es la violencia de género es un hecho privado que ocurre y que justamente se basa en lo que los demás cuentan. El fallo anterior lo contempla pero explica que los testimonios de amigas, familiares y allegados no alcanzan para corroborar los dichos".



Y agrega: "El doctor Benedetti constató las lesiones de Nahir Galarza y un médico particular de Puiggari que la atendió anteriormente denunció lesiones y moretones en los brazos, dejó constancia de eso y 20 días después ocurrió el hecho"



"Caso Nahir"

Tras intenso debate finalizó la audiencia y el Tribunal de Casación Penal de Concordia dará el próximo 14 de agosto la resolucion.

Un vocero aseguró que no se contó con la presencia de Galarza en la audiencia y que la joven permaneció en la Unidad Penal Nº 6 "Concepción Arenal" de Paraná. Además, explicó que los camaristas no resolvieron este miércoles, sino que estudiarán los argumentos de cada parte y la resolución será otro día.



Galarza, quien era estudiante de Derecho, se coló de lleno en las crónicas policiales horas después de que el 29 de diciembre de 2017, a las 5.30, Pastorizzo fuera encontrado sin vida en la calle con un tiro en la espalda y otro en el pecho, y su moto y dos cascos tirados a su lado.



El 3 de julio del año pasado, Galarza fue condenada por el delito de "homicidio calificado por la relación de pareja" por los jueces Mauricio Derudi, Arturo Dumón y Alicia Vivian, que dieron por acreditados dos elementos fundamentales: que Nahir y Fernando eran novios y que los disparos efectuados por la joven fueron intencionales.