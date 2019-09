El periodista Lucas Carrasco fue condenado este miércoles a nueve años de prisión por el delito de "abuso sexual agravado", tras un juicio que comenzó hace una semana y que llegó a su fin con la lectura del veredicto, luego de que la defensa del acusado expuso su alegato.

La segunda audiencia en este debate, que se desarrolló en el sexto piso del Palacio de Justicia, comenzó a las 12.30, cuando el defensor del periodista, Guillermo Bartorelli, brindó su alegato.

Luego de un cuarto intermedio, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 9 de la Capital Federal, representado en este debate exclusivamente por la jueza Ana Dieta de Herrero, dio a conocer el veredicto.

Con respecto al caso de la segunda víctima que fue parte del juicio, la magistrada absolvió al periodista ya que ese ataque "no se encuadraba en el tipo penal". La víctima había denunciado que el expanelista la había forzado a practicarle sexo oral en su departamento en 2015, más allá de que ella le pidió que frenara.

Durante la primera audiencia del proceso, Carrasco pidió la palabra y aseguró que era inocente. En esa misma línea, argumentó: "No soy un violador, la mera cuestión de la palabra me da vergüenza. Pude haber destratado a alguien, ser irrespetuoso, pero de ahí a cometer un delito. No soy una persona violenta, no he recibido en toda mi vida una denuncia por violencia y he convivido con cuatro chicas".

Además, indicó que la causa se trataba de una "persecución política" por su distanciamiento con el kirchnerismo y destacó que no tenía denuncias previas de violencia de género de exparejas.

La jueza que conduce este debate fue parte del Tribunal que, en julio pasado, condenó al rockero Cristian Aldana a 22 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores.