La jornada vivida el miércoles por la tarde en la zona noroeste del conurbano bonaerense causó una gran conmoción en la sociedad, no sólo por la cantidad de muertos (20 hasta el momento) por la ingesta de droga envenenada, sino por aquellos que todavía se encuentran internados en diversos hospitales.

Por otro lado, se encuentra la desesperación de los familiares de los que aún luchan por su vida, y una de ellas contó el drama que está sufriendo con su hijo de 41 años que al momento de venir la ambulancia ya tenía un paro.

Beatriz Mercau, dijo que su hijo Ariel, de 41 años, también permanecía internado en el San Bernardino. "Parece que fue a comprar a Puerta 8 con otros chicos del barrio", señaló la mujer, que reside en Villa Club de Hurlingham.

"Yo lo encontré en la cocina, se había desvanecido. Fue a eso de las siete de la mañana. Llamamos una ambulancia pero estaba colapsado el hospital, así que pasó un móvil policial de El Palomar y lo trajo", recordó. "Está muy mal, está en terapia intensiva con respirador. No lo puedo ver, no me lo permiten. Está estable, está ahí. Hay que esperar", agregó la mujer en la puerta el hospital.

Momento de tensión

Volviendo al momento en que encontró a su hijo, Beatriz sostuvo que “fue terrible. Llamaba a la ambulancia, tardó media hora. Pero es entendible, porque no daban abasto con todos los jóvenes que venían uno por uno y estaban internados, y en un momento les tuvieron que decir que fueran a otros hospitales. Mi hijo ya estaba con un paro”.

Luego contó que Ariel sufre problemas de adicciones desde la adolescencia. “Mi hijo no recibió asistencia, porque si él no se quiere internar no lo atiende nadie. Él dormía todo el día y salía de noche. No conseguía trabajo. Y si conseguía trabajo, se lo gastaba en droga. Desde los 14 años que consume y que yo vengo luchando”, relató.

Por último, reclamó ante la falta de respuestas del Estado: "El mensaje se lo dirijo primeramente a los padres. Segundo, a los hijos, que vean el sufrimiento de los padres ahora y que los escuchen. Tercero, a los gobiernos, a todas las autoridades, que por favor se unan y cambien las leyes. Yo pedí ayuda, nadie te la da: si el joven no quiere internarse, no te la dan".

Droga envenenada: otro testimonio

En tanto, otro familiar de otro paciente que está internado en el Hospital Papa Francisco de Hurlingham dijo que "lo encontraron desmayado en la casa" y ante esa situación lo llevaron a ese centro asistencial, frente al que alrededor de las 18 del miércoles se produjeron unos incidentes cuando dos jóvenes apedrearon y patearon un móvil policial, por lo que debieron intervenir efectivos de la fuerza.

A su vez, en el Hospital Bocalandro de Loma Hermosa, el cuñado de un paciente de 50 años contó que el hombre "se empezó a sentir mal y a las dos horas más o menos se descompuso", por lo que lo llevó "casi muerto".

"Supuestamente dice que le empezó a doler el estómago y se empezó a marear. Él hace más de diez años que consume y esto es nuevo, nunca pasó", añadió.