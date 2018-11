Durante la conferencia de prensa hablaron Marcelo Abraham Salomón y Paola Abraham Salomón, los padres de los jóvenes musulmanes detenidos por una denuncia de la DAIA que advertía sobre un arsenal que estos tenían en su casa.



Ambos jóvenes están acusados de ser miembros del grupo Hezbollah.

La madre de los detenidos, arrancó la conferencia aclarando: "Somos argentinos, somos la cuarta generación acá, ¿por qué nos hacen esto? ¿Es por ser musulmana? ¿Es mi vestimenta acaso, es eso?" y al casi quebrar en llanto fue acogida por los aplausos de los presentes.

"No entiendo porque quieren estigmatizar tanto", manifestó la mujer, reflexionando que "debe ser porque somos musulmanes, pero no me voy a ir de mi país, no voy a negar mi religión".

"Mire si no somos argentinos, tengo un primo que fue a la guerra de Malvinas", cerró.



Declaraciones de vecinos y familiares de los detenidos