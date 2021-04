"Estamos buscandolo. Están investigando, hay un recompensa, la policía sigue trabajando", dijo Norma la mamá de Tehuel De la Torre, el chico trans desaparecido, en una entrevista con Chiche de Gelblung por Crónica HD.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ofrece entre 1.500.000 y 2.000.000 de pesos para quien pueda aportar datos sobre el paradero.

.

El joven de 22 años fue visto por última vez la tarde del 11 de marzo último, cuando se dirigió desde su casa de San Vicente a la localidad de Alejandro Korn para ver a un conocido que le había ofrecido un trabajo de mozo en un evento.



Luis Alberto Ramos (37), el hombre que lo había convocado por un trabajo quedó detenido. por "encubrimiento y falso testimonio". Además fue apresado Oscar Alfredo Montes (46), un chatarrero. La última foto de Tehuel es con ellos.

"Los detenidos no han dicho nada y nosotros no sabemos dónde está", sostuvo la mamá que cuenta con un abogado y se acercó un reprsentate del ministerio de Justicia provincial a ayudarla.

.

"El primer mes fue muy duro para mi. Ahora me tranquilicé un poco, por eso puedo salir a hablar, porque veo que se están moviendo mucho para buscarlo", sostuvo Norma.

"Estoy tratando de ponerme firme para lo malo, para lo bueno, para todo. Tengo más hijos y nietos", explicó la mujer.

"Lo que ha pasado no lo entiendo.Ir a buscar trabajo y no volver. No lo entiendo. Pienso que los detenidos saben dónde está Tehuel", dijo la mamá.

"Voy a seguir luchando hasta que me traigan a mi hermano como sea. Mi hermano me dijo que iba a un evento a trabajar de mozo, ya sabemos que ese evento no existió. Quiero que la Justicia me diga qué fue lo que pasó con mi hermano o dónde está", dijo Verónica quien acompañó a su mamá durante la entrevista.

En cuanto Michel, la pareja de Teheul, que vivía con Norma. "Regreso hace 15 días con su mamá, era muy dificil para ella vivir en la misma casa que compartía con Tehuel". sostuvo Verónica quien convocó a una marcha de antorchas para el 11 de mayo.