Antes de ser condenado a 12 años de prisión por abuso sexual agravado, Marcos Lautaro Teruel pidió disculpas a las dos víctimas, mientras que sus dos coimputados insistieron en su inocencia.



"Simplemente quiero pedir disculpas" a la víctima que era menor de edad al momento de los hechos, "a su familia", y "decirle que sea cual fuere el resultado de esto voy a seguir trabajando para reparar lo que haya que reparar y empezar a vivir de nuevo", expresó Teruel.

Las afirmaciones fueron formuladas en el momento de las últimas palabras en el Salón de Grandes Juicios, en el edificio del Poder Judicial de Salta.



Teruel también le pidió disculpas a la otra víctima y a su familia, y aseguró que le " gustaría que comprendan que jamás tuve la intención de abusar de ella".



"Quiero pedirle disculpas a mi familia por todo lo que les he hecho sufrir, y agradecerles el sostén, en especial a mi vieja, que se quedó en mi casa llorando y Dios quiera que la pueda volver a ver dentro de poquito", concluyó.

Farfán, otro de los imputados, aseguró que "jamás" se desnudó frente a la segunda víctima, a quien "siempre consideré una gran amiga" y "estoy seguro que es una buena persona, a pesar de esto".



"Espero por mí, y por mi familia, que se haga justicia", concluyó el acusado.



Rodríguez expresó que "cuando me senté a declarar tenía muchas cosas para decir de las cuales no dije mucho, por toda la angustia que me causó este proceso" y agregó que "se han dicho muchas mentiras en este debate".

"Siempre fui con la verdad, siempre estuve dispuesto y siempre declaré porque nunca tuve nada que ocultar", dijo el acusado, quien sostuvo: "este proceso fue muy duro para mí y mi familia, y lo único que quiero recalcar es que soy inocente, que no hice nada malo, ni permitiría que otras personas hagan eso de lo que se me acusa".



Les habló a los jueces: "En su decisión de hoy está mi futuro y el de las personas que me rodean y que me quieren, así que solamente quiero pedir justicia".