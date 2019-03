Un ciudadano estadounidense fue encontrado asesinado a golpes en la cabeza con la pata de una mesa dentro de una vivienda en la localidad sanjuanina de Sarmiento y los investigadores intentan determinar si se trató de un homicidio en ocasión de robo, informaron este martes fuentes judiciales.



El hombre fue identificado por los investigadores como Jesse Crescscicki en una casa ubicada a unos 60 metros de la Ruta Nacional 40, en la cual también fue hallada una adolescente durmiendo en una de las habitaciones, de quien no se conoce la relación que tenía con la víctima.



El crimen fue descubierto esta mañana por un vecino y un chacarero de la zona, quienes pasaron por el frente de la casa ubicada a la altura de esa localidad cerca del límite con la provincia de Mendoza y decidieron acercarse ya que no habían visto a Crescscicki.



Al descubrir el cadáver, los hombres llamaron al teléfono de emergencias policiales 911, por lo que efectivos de la comisaría local se trasladaron hasta el lugar y constataron el crimen.



Además, los policías encontraron en uno de los ambientes a una niña menor de edad que se hallaba durmiendo, de quien se desconoce su identidad y la relación que tenía con la víctima.



La vivienda fue inspeccionada por el juez Benito Ortíz, quien dijo a la prensa que encontraron "mucho desorden que podría significar que hubo una pelea".



Por su parte, la fiscal Claudia Salica dijo que "no se descarta una pelea previa al asesinato del hombre norteamericano ni tampoco un asalto seguido de crimen".



Fuentes policiales aseguraron que por el crimen se busca a dos sospechosos que fueron vistos merodeando el lugar por los vecinos, aunque por el momento no fueron hallados.