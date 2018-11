La comunidad Árabe-Islámica realizó una conferencia de prensa criticando fuertemente a los organismos policiales por las detenciones a varios descendientes de inmigrantes árabes este jueves bajo sospechas de que conformaban parte del grupo terrorista Hezbollah.

El padre de los detenidos, Marcelo Abraham Salomón, manifestó en la conferencia de prensa: "Mis hijos son trabajadores, les han truncado el futuro ahora, se los arruinaron por un marketing político".

#HayOtraHistoria en vivo desde la conferencia de prensa de la comunidad árabe-Islámica: Padre de los detenidos acusados de formar parte del grupo Hezbollah: "Truncaron el futuro de mis hijos. Son dos trabajadores" pic.twitter.com/JqxfzbvLVv — Crónica TV (@CronicaTV) 16 de noviembre de 2018

Además, Marcelo siente que "me persiguen en mi país". También dijo que "nadie me va a decir como son mis hijos, lo que me importa no es que sean inocentes porque esto se va a caer, sino que ¿quién va a limpiar el nombre de ellos".

Refiriéndose a la ministra de Seguridad Patricia Bullirch, la cual aseguró que las detenciones se llevaron a cabo luego de un arduo trabajo de inteligencia, dijo que "si esto fue inteligencia estamos mal, porque mis hijos lo único que son es estudiantes y trabajadores".

Por último, dijo que "vamos a hacer una denuncia internacional al gobierno, no pienso ser parte de ninguna extorsión, que me devuelvan a mis hijos".

Actualmente, los dos detenidos, a quienes se les secuestraron armas de guerra, cuchillos, y enormes cantidades de municiones, permanecen en Comodoro Py esperando a las ordenes o directivas del juez.