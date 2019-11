El pediatra Ricardo Russo, acusado de distribución y producción de pornografía infantil, afirmó este martes, en la anteúltima audiencia del juicio que se le sigue, que “obtuvo fotos que consideraba necesarias pero siempre con el consentimiento de los pacientes y con la presencia de los padres” de los menores de edad a los que atendía y aseguró que “jamás vulneró el derecho de un niño y de un adulto”.

Russo -ex jefe de Inmunología y Reumatología del Hospital Garrahan- afirmó que las fotografías que tomó no sólo lo “ayudaron él en su práctica diaria sino también a sus colegas de todo el país y del exterior que pudieron conocer enfermedades nuevas que les transmití”.



Respecto de la distribución y material de pornografía infantil que se le atribuyen dijo: “Jamás quise divulgar ningún tipo de imagen y si esto ocurrió fue sin que yo pudiera haberlo advertido ya que no tenía interés en compartir ningún tipo de documento”, lo que endilgó al uso inexperto del programa de distribución de archivos eMule.



"Tampoco tuve interés de almacenar o distribuir” ese material, añadió Russo y aseguró que “todo los videos pornográficos que veía iban a la basura”.

El pediatra acotó: “Todo lo que se ha mostrado no forma parte de mi vida; yo me dedicaba a la medicina y a la familia”.



Asimismo, cuestionó a la investigación en su contra al señalar que en este procedimiento se “tergiversó y amplificó de manera demencial el proceso”.



“Tengo la convicción de que soy inocente, lo que me da mucha fuerza” y le dijo al juez que “estoy en buenas manos" y "confío en que usted podrá dar una sentencia justa”, afirmó.



La sentencia del juicio que investiga 270 videos de pornografía infantil que Russo compartió a través de la red eMule se leerá mañana a las 15:30.

Siete de esos videos contenían imágenes de niñas de entre 8 y 12 años en actos sexuales explícitos o con tomas de sus genitales.

En diálogo con la prensa, el pediatra aseguró que cuenta con el apoyo de sus pacientes: "me conocen y saben como trabajo. Recibí muchos llamados y mails de apoyo", indcó.

Por otro lado, aseguró su inocencia y manifestó que esto "es un disparate". Explicó que lo que ocurrió en su consultorio "tiene que ver con la medicina" y que "exageran y agran los hechos porque a alguien le conviene".

Además, insinuó que si uno abre un texto de pediatría "vas a encontrar fotos idénticas de pacientes sin ropa".