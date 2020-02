“No le temo a la marcha”, fueron las palabras del juez de instrucción de Puerto Deseado, Oldemar Villa, quien liberó a los únicos detenidos por el crimen de Santino, el nene de cuatro años, y la violación de su madre, María (44).

Según informó La Opinión Austral, el material probatorio aportado por la Policía no fue suficiente para el criterio del juez y el fiscal Horacio Quinteros. No obstante, ambos quedaron bajo vigilancia en sus domicilios hasta que se compruebe si están o no vinculados al expediente.

La medida fue dispuesta por Villa porque habían sido aprehendidos el viernes "sin las medidas probatorias ordenadas" y "no se los puede retener más de seis horas" en esa situación, dijo un vocero de la investigación. El magistrado sostuvo que no había por qué mantener a los dos sujetos aprehendidos.

Se trata de dos hombres que fueron detenidos tras un allanamiento policial en un lugar de la ciudad portuaria conocido como "La Favela". Allí, estas dos personas fueron encontradas con sus rostros lastimados y manchas de sangre en sus prendas y zapatillas.

La marcha

Cientos de vecinos y vecinas marcharon este viernes por el centro de la localidad santacruceña de Puerto Deseado para pedir justicia por el crimen del pequeño y de la violación de su madre, quienes fueron atacados cuando caminaban por la playa.

La movilización comenzó a las 18 en la Plaza del Vagón ubicada en Almirante Brown y San Martín, a metros de la municipalidad de la ciudad y puerto pesquero, situada a unos 220 kilómetros de Caleta Olivia.

La gente se juntó en Puerto Deseado para reclamar que se haga justicia.

Los manifestantes mostraron carteles que decían "Basta de Justicia selectiva" y con aplausos reclamaron por el esclarecimiento del crimen del menor y la violación de su madre por parte de dos delincuentes.