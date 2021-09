El asesinato de Oscar Fernando Méndez Bautista, efectivo de la Policía de la Ciudad, en manos de motochorros, causó profundo dolor en sus amigos y familiares, quienes publicaron emotivos posteos para recordar al hombre de 45 años. Sin dudas, el más desgarrador fue escrito por su hija en Facebook. "Papi, no merecías morir así", lamentó la joven.

"Me dejaste destruida. No merecías morir de esa forma tan violenta y cruel a manos de esas mierdas. Siempre supe que podía pasar algo así con tu oficio, pero nunca me podría preparar para semejante dolor", comienza la carta pública de Rocío. Y continúa: “Con tus últimos segundos de vida defendiste al abuelo, que justo salió por los disparos. Porque así eras: dabas la vida por tu familia. Pero te necesito conmigo, pa. Mi hermana y mis hermanitos también. Ellos son tan chiquitos y solo te teníamos a vos”.

La joven también lamentó que tendría que haberlo "abrazado más fuerte la última vez" que lo vio. "Te tendría que haber dado otro o miles de besos más. Ahora no tengo otra oportunidad, pero sí puedo tomar tu lucha como mía para devolverte un poco de todo lo que hiciste por mí. Esa es mi promesa", cerró Rocío.

Así el policía de la Ciudad enfrentó a tiros a un delincuente y terminaron los dos muertos

El crimen sucedió cerca de las 23.30 del pasado domingo cuando el oficial mayor de la Policía de la Ciudad Méndez Bautista llegaba a bordo de una moto Rouser 200 negra a su casa de Ernesto L. Plass al 4300, en Villa Tesei, en el partido bonaerense de Hurlingham.

Los investigadores establecieron que el agente fue interceptado por al menos dos delincuentes armados que también circulaban en una moto Honda 110 cc color roja.

En ese momento, el policía, que cumplía funciones en la División Disposiciones Protectivas de la fuerza de seguridad porteña, extrajo su arma y se tiroteó con los delincuentes con intenciones de resistir el robo.

Las fuentes policiales indicaron que en esas circunstancias, el oficial recibió al menos tres impactos de bala, dos entre el tórax y el abdomen y un tercero en el brazo derecho.

Vecinos del policía indicaron que la ambulancia tardó cerca de media en trasladar hasta un centro asistencial a la víctima, quien finalmente falleció producto de las heridas sufridas.

Los delincuentes, en tanto, lograron escapar con la mochila color azul del policía que luego descartaron en el frente de una casa.

Más tarde, efectivos de la Comisaría 4ª de Villa Mitre tomaron conocimiento de que uno de los sospechoso del asalto fue hallado muerto sobre Guayra al 4200, de Villa Tesei, a una cuadra de donde se produjo el tiroteo.

Las primeras pericias indicaron que el asaltante murió tras recibir un disparo en el pecho del lado derecho, expresaron las fuentes. Su cómplice resultó herido y fue llevado por sus familiares al Hospital Güemes, de Haedo, donde quedó aprehendido por la policía.

Como parte de la investigación, los investigadores secuestraron en Pedraza al 800 -a unos dos kilómetros del sitio del enfrentamiento- la motocicleta utilizada por los delincuentes en el hecho, que tenía manchas de sangre, añadieron las fuentes.

El arma reglamentaria del oficial Méndez Bautista, una Pietro Beretta calibre 9 milímetros, fue resguardada por el padre de la víctima, quien se le entregó a la policía para que se lleven a cabo las pericias correspondientes.