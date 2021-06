Una escena a lo " Relatos Salvajes" tuvo lugar en el centro de la ciudad de San Miguel de Tucumán, cuando una motocicleta y una camioneta chocaron el viernes alrededor de las 19 y el conductor del vehículo más grande persigió y amenazó de muerte al motociclista.

El video se viralizó rápidamente en las redes sociales. El hecho tuvo lugar entre las intersecciones de la avenida Aconquija y la calle Rubén Darío, en Yerba Buena.

Según explicaron los medios locales, el motociclista habría impactado levemente contra la camioneta, por lo que el conductor del este último vehículo se enojó, se bajó del auto y corrió algunos metros al hombre que manejaba la moto al grito de: "¿Que hacés pel...?"

"¡Corré, corré! Corré que te va a hacer cag...", le aconsejó un peatón que vio lo sucedido. Finalmente, el hombre de la moto salió disparado y el conductor de la camioneta ya no intentaba darle patadas, si no que en se acercó a la moto que había quedado tirada en el piso y allí la dio vuelta en señal de ira.

.

Por su parte, el hombre que filmó la escena y que luego la viralizó en las redes sociales indicó que el conductor del vehículo más grande "está loco". Además, registró el momento en que el presunto juez casi intenta lincharlo a él también por estar grabándolo.

Presunto juez de Familia y Sucesiones denunciado

.

La denuncia fue realizada por el motociclista llamado Franco Alejandro Azán contra el dueño de la camioneta y agresor del hecho, quien aparentemente sería el juez Orlando Velio Stoyanoff Isas, a cargo del Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de Tucumán.

El denunciante manifestó que el hombre lo agredió y que lo amenazó con quitarle la vida. "Me dijo que me iba a hacer daño y a la moto también. Además de a mi propia vida. Luego me gritaba que corra, que no sabía quién era él y que no sabía con quién me estaba metiendo", relató Azán en su denuncia.