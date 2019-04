Luego de que Ulises Jaitt denunciara a Raúl Velaztiqui Duarte por hostigamiento, el empresario paraguayo que acompañó a Natacha Jaitt al salón Xanadú, donde la encontraron muerta, y el único testigo del hecho habló con Crónica HD.

"Si bien estoy acusado por falso testimonio no tengo nada que ver con el causal de muerte. La verdad es que yo fui a una reunión de trabajo y una amiga terminó muerta. Me mataron en los medios", comenzó Velaztiqui.

Luego se refirió a la noche en la que Natacha murió: "La conozco desde 2015 a pesar que no fui el amigo cotidiano que veía todos los días. El jueves de esa semana a Lissa, a Natacha y a mí nos pasan el contacto de (Gonzalo) Rigoni, me comunico con él y coordinamos la entrevista. Lo que ella habló con él no lo sé. Llegamos y me encontré con dos personas que no debian estar ahí, pero nada me llamó la atención. Había otro empresario que tampoco sabemos dónde está y que me gustaría que en algún momento aparezca porque salió corriendo como una rata. No me acuerdo el apellido".

"Jamás vi droga. No sé dónde ellos consumían porque yo nunca la vi y no tuve acceso. Todo lo que pasó después no es normal. Lo que hicieron conmigo no tiene nombre, me pasé 14 horas sin tomar agua y sin comer en un lugar para preservarme. Hoy la policía tiene un celular para peritar gracias a que yo lo presenté, el cual no fue manipulado", continuó sin filtro.

Además, reveló: "Cuando subí la vida con una bata y descompuesta. Le hablé y no contestó. Ahí Rigoni casi me apoya, estaba drogado y me dio miedo. Me intimidó esa situación. Le dije '¿loco qué pasó? y él la da vuelta y empezamos a reanimarla. Le dije que llame a la policía y desde ese momento comenzó el infierno".

Por último, se mostró furioso y expresó: "La conductora Verónica Lozano dijo que yo manipulé el cuerpo de mi amiga muerta para manipular su celular y estoy esperando que me de el derecho a replica. Muchas personas me calumniaron y dijeron barbaridades".