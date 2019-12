La Sala I de la Cámara Federal de La Plata ordenó liberar a Jorge Castillo, conocido como "El rey de La Salada", al desestimar la mayoría de los argumentos del juez de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, quien lo había procesado como jefe de una asociación ilícita, lavado de activos, violación a la ley de marcas, evasión impositiva y de aportes a la Seguridad Social.



No obstante, el mediático empresario continuará detenido en su suntuoso domicilio de la localidad bonaerense de Luján, pues espera el inicio de un juicio por extorsión y por haber disparado contra un efectivo del grupo "Halcón", cuando fue detenido en 2017.



Pese a que el juez Augé consideró probados los cargos, sus superiores entendieron que la fundamentación de los mismos resulta "endeble".



Los camaristas Julio Reboredo y Roberto Lemos Arias, estimaron con respecto a la violación de la ley de marcas, que la resolución de Augé la abordó "de un modo meramente general", sin las precisiones necesarias.



En cuanto a la asociación ilícita, indicaron que la prueba "continúa en un estado sobradamente precario... exiguo" por lo que exhortaron al juez de primera instancia a profundizar la investigación.

Augé "ha pasado por alto ilustrar la maniobra principal" del lavado de activos, destacaron los jueces.



La Cámara concluyó en que "no se ha efectuado una justificación razonable de que alguna maniobra permita demostrar, de forma explícita o implícita, un supuesto lavado de activos".



En cambio sí consideraron probadas la evasión impositiva y de aportes y contribuciones a la Seguridad Social.



Las pesquisas "dan cuenta de una sistemática desatención a integrar vastas sumas que se reclaman adeudadas al Fisco".



Al valorar que no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la justicia, los camaristas revocaron el procesamiento de Castillo y dos de sus socios y dispusieron la libertad del "rey de La Salada", que no se hará efectiva porque se encuentra con prisión domiciliaria por otra causa.