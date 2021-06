Casi todos los policías de la comisaría de la ciudad bonaerense de Coronel Suarez fueron suspendidos tras conocerse un video de una fiesta sexual en la que participaron.

En la filmación, se ve a un suboficial mayor de la dependencia, un sargento y un capitán en actitudes descontrolados con dos mujeres, una de ellas agente de la comisaría de Puán.

El hecho ocurrió así poco después de otra fiesta de contenido erótico celebrada por policías de la comisaría de Monte Chingolo, en el partido de Lanús.

.

La suspensión de los efectivos de Coronel Suárez fue dispuesta este martes por Berni. El funcionario bonaerense, entrevistado por Infobae, sostuvo que esos agentes "son impresentables", detalló que investiga el caso Asuntos Internos de la Policía Bonaerense y precisó que todavía "no se sabe con certeza" cuándo se desarrolló la fiesta.

Berni aclaró que el comisario José Medina no participó, pero también fue desplazado de manera preventiva hasta que se obtengan más datos sobre el evento.

Asunto Internos aún no determinó si las imágenes fueron captadas en la comisaría de Coronel Suárez o en otro lugar de esa ciudad.

.

"Si fue en una casa particular, ya no es lo mismo. Lo que pasa en la casa de cada uno es problema de cada uno”, aclaró Berni. Y finalizó: “Yo los desplacé por cuestiones preventivas pero, si no se demuestra que fue en una comisaría, puertas adentro, el artículo 17 de la Constitución es claro, vos podés hacer lo que quieras”.

