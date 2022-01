La causa por intento de homicidio contra Elián Ángel Valenzuela, apodado L-Gante, sumó otro capítulo. Los abogados Fernando Burlando y Juan Ignacio Baños, que representan a Christian Manzanelli, ex representante de Yao Cabrera, solicitaron la detención del cantante de Bar y Malianteo 420 por existir "peligro de fuga". La medida fue desestimada por el abogado Alejandro Cipolla, que defiende al músico, y tildó el pedido de "rídiculo".

"Entendemos que (el pedido de detención) no va prosperar en lo más mínimo. Es claramente ridículo. No hay ningún riesgo procesal que indique la detención y menos en esta causa, que no creo que prospere", explicó el letrado de L-Gante a cronica.com.ar.

.

La solicitud de Burlando y Baños fue realizada en la causa contra del cantante a partir de una denuncia efectuada hace algunas semanas por quien fuera representante de Yao Cabrera sobre un enfrentamiento ocurrido en la presentación de la pelea entre el youtuber y el ex boxeador Marcos Chino Maidana, el pasado 21 de diciembre en el Hotel Hilton.

En la presentación de los abogados de Manzanelli, a la que tuvo acceso cronica.com.ar, indicaron la necesidad de que L-Gante sea detenido "a fin de asegurar su comparecencia al proceso y evitar los peligros procesales", como - enumeran- "el peligro de fuga" de Valenzuela, quien cuenta "con los medios económicos y de logística que claramente implican una evidente facilidad para abandonar el país o permanecer oculto de la justicia".

A esto sumaron "la enorme capacidad que exhibe el imputado para influir en los testigos y peritos" que intervengan en la investigación, consideraron los abogados, así como "para destruir, modificar, ocultar o suprimir elementos de prueba".

El pedido de detención contra L-Gante.

La principal prueba presentada por la defensa de Manzanelli son las imágenes tomadas por testigos del enfrentamiento entre el ex representante de Yao Cabrera y L-Gante.

En ese video puede verse al músico en actitud desafiante frente al denunciante, quien aseguró que Valenzuela rompió una copa y lo intentó apuñalar después de consultarle sobre la posibilidad de una colaboración con otra de las artistas que él representa.

.

"El Juzgado recibió la solicitud y la delegó a la Fiscalía", afirmó Cipolla, quien insistió que el pedido "no prosperará", al igual que la causa por "homicidio en grado de tentativa", por la que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº58 imputó al músico. "Es una causa con tinte mediático, con un pedido de detención en feria judicial", sostuvo.

"Me voy a reunir con Elián para comentarle la situación. Él está tranquilo, sabe que no hizo nada. Es una causa que no va prosperar en lo más mínimo porque la prueba es ínfima. La víctima es Elián", remarcó Cipolla.