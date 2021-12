Alejandro Pueblas estaba trabajando en un móvil en vivo en Florencio Varela y mientras hacía una nota sobre "Lucho", un perro desaparecido, recibió un angustiante llamado: le estaban desvalijando su propia casa.

"¿Esteban [Trebucq] me ves?", le preguntó el periodista al conductor. "Me acaban de entrar a robar a mi casa. Me avisan que me rompieron el ventanal de mi casa. Yo me tengo que ir del móvil. Perdonen. 132 entre 65 y 66 en Los Hornos, La Plata. Tengo gente adentro de mi casa. Me están desmantelando mi casa", anunció Alejandro al aire de Siempre Noticias.

Falta de policías en La Plata

Inmediatamente el movilero partió hacia su domicilio mientras los colegas daban aviso a la Policía, cuya comisaría se encuentra a alrededor de ocho cuadras. "Yo soy de La Plata y Los Hornos, junto con Villa Elvira son los dos barrios con más habitantes de la ciudad. Solo en Los Hornos viven más de 100 mil personas. ¿Saben cuántas comisarías hay? Una. ¿Saben desde cuánto hace que hay una comisaría? 20 años. Pasaron todos los gobiernos, el de Vidal, el de Scioli, el de Felipe Solá, el de Kicillof, y hay más gente, hay más inseguridad", explicó Trebucq.

Por otro lado, el conductor del ciclo destacó la labor de su colega. “Más allá de las peleas que a veces tenemos en cámara, tengo una enorme admiración por Pueblas, y la tenemos todos. Es un pibe que se ha ganado el corazón de todos los que laburamos acá. Les voy a contar una cosa, fue elegido el mejor compañero de Crónica. Lo queremos muchísimo y entró hace muy poquito al canal”, confesó Esteban.

Además, Trebucq destacó que se trata de uno de los mejores comentaristas de automovilismo del páis, pese a haber pasado por momentos duros en su vida. “Es un pibe que se hizo de recontra abajo, creo que hasta vivió en la calle. ¿Y vieron lo que hizo?, no abandonó el laburo. Contó primero lo que estaba pasando y después lo dejó. Es gente que merece que le vaya bien", reflexionó el periodista. Enseguida confirmó que tras comunicarse con el comisario Inspector Diego Galarza, ya un patrullero estaba saliendo hacia el lugar.