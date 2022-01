El ataque de un joven indigente conmovió a los vecinos del barrio porteño de Pompeya. Una mujer prendió fuego al muchacho en situación de calle, quien estaba en medio de un improvisado refugio, en la madrugada del 26 de diciembre último en la avenida Cobo al 1200. La agresora escapó.

El repudiable hecho se conoció en las últimas horas por la difusión de las imágenes de una cámara de seguridad de la zona.

La víctima, llamada Jonathan (31), habló este miércoles con los medios de comunicación, entre los cuales estuvo Crónica HD. "No me lo merezco ni tampoco lo merece otra persona", dijo consternado el joven, quien precisó que le quedaron "los pies quemados".

El muchacho, cuando su lamento trocó en bronca, manifestó que a la mujer "no se le ocurrió" darle un "techo" pero sí prederlo fuego.

En esa línea, pidió que sea identificada la atacante y que "vaya en cana". El joven en situación de calle argumentó que se trató de "un intento de homicidio".

"No la conozco (a la agresora). Yo estaba solo en ese momento; suelo andar con mi señora. Quiero que se haga justicia", enfatizó.

El indigente precisó que la atacante actuó con mucho sigilo. "Sentí que fue un fantasma", comparó y agregó: "Viene un hombre y me dice: '¡Eh, flaco, te estás prendiendo fuego!".

"Nunca me había pasado nada. No me quedó nada. Tenía un colchón y ropa. Me quedé con lo puesto. Ni el carro (para juntar cartones) me quedó", lamentó.

Por último, solicitó a la ciudadanía que lo ayude con "ropa, un colchón y una frazada". En esa línea, manifestó: "Quedé con lo puesto".

Por su parte, la Comisaría Vecinal 7 B de la Policía de la Ciudad inició en las últimas horas una actuación de oficio e intentaba en la tarde de este miércoles identificar a la mujer, quien podría ser acusada de tentativa de homicidio si se establece que creía que el indigente estaba durmiendo en el interior del refugio al momento de iniciar el fuego.

Interviene en la causa la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 11, a cargo de Alejandro Togni, reportó Télam.