El abogado del músico Cristian "Pity" Álvarez informó que su representado fue trasladado a una unidad médica de la cárcel de Ezeiza debido a "un problema con la presión" derivado del síndrome de abstinencia y adelantó que pedirá la "suspensión del proceso". El ex cantante de Viejas Locas e Intoxicados se encontraba desde el viernes pasado en el pabellón psiquiátrico del penal en el que se encuentra detenido, acusado de haber asesinado de al menos 3 disparos a Cristian Díaz, en circunstancias que todavía se investigan, en el barrio porteño de Villa Lugano.

Sin embargo, su abogado Sebastian Queijeiro informó este domingo que Álvarez "fue trasladado al HPC", una unidad médica que funciona dentro de la cárcel, porque "tuvo un problema con la presión" derivado de la abstinencia ocasionada por su adicción a las drogas y "no lo pudieron contener".

Al respecto, el letrado señaló que si bien el penal de Ezeiza "es uno de los mejores, sigue siendo un establecimiento carcelario que por ahí no cuenta con la aparatología necesaria" para atender a una persona con problemas de adicción como los de Pity. En este sentido, Queijeiro remarcó que el cantante "hace 30 años que tiene un consumo de drogas muy fuerte y claramente tiene un daño, como se puede ver en fotos y en diversos videos de YouTube".

El abogado del músico reiteró además que "desde que entró al penal está sedado con dosis muy fuerte, no se mueve, no habla" y que, debido a esta situación, pedirá "la suspensión del proceso" judicial. Respecto de la situación procesal del músico, Queijeiro sostuvo que "lo que dijo ante las cámaras (cuando admitió que había matado a Díaz en supuesta defensa propia) no tiene valor".

"Lo mató como a un animal"

La familia de Cristian Díaz expresó por las redes sociales su dolor por el crimen y pide justicia. A través de Facebook, una de las primas del joven descargó su furia contra el cantante: "Lo mató como a un animal". "Primo querido, todavía no caigo ni puedo entender por qué a vos. Si vos sólo pasaste como todos los días un rato con tu hijita. Ver esa noticia en la tele me partió al medio. Es un dolor inmenso el que siento por no poder despedirte ni estar con tus hermanas. Ojalá se haga justicia y ese tal Pity Álvarez pague por lo que te hizo. Mientras acá quedamos destrozados. Te voy a llevar conmigo siempre en mi corazón", escribió Daniela Díaz en la red social.

"Es algo que todavía nadie de mi familia puede entender. Mi primo no vendía droga, vivía para su familia y su hija. Ver en tele tantas muertes, tantas noticias feas, y hoy nos tocó a nosotros. Creo en Dios y sé que se va hacer justicia porque este tipo Pity Álvarez mató a mi primo como a un animal. Nadie merece tener una muerte así. Ahora mi primo está en un lugar creo que mejor. Ojalá pueda descansar en paz. Muchas gracias a todos los que siempre están. Aunque no haya palabras de consuelo para nosotros en este momento, vuelvo a agradecer", manifestó en su cuenta de Facebook.