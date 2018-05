Un video sobre los castigos que recibe un hombre detenido en una comisaría, se volvió viral en las redes sociales. Con el correr de los días, la investigación determinó que se trataba de la dependencia de Puerto Esperanza de Misiones , de la cual fueron removidos el comisario y tres efectivos.

Manuel Mártires Céspedes, quien tomó la determinación de "remover al comisario y todo el personal involucrado, los cuales ya no tendrán futuro en la institución”. Según las pesquisas preliminares el hecho ocurrió en octubre pasado y fue la propia institución la que decidió judicializar este caso como “abuso de autoridad”. “No vamos a tolerar este tipo de conductas en Misiones ”, dijo el comisario general, quien tomó la determinación de "remover al comisario y todo el personal involucrado, los cuales ya no tendrán futuro en la institución”.

“No vamos a tolerar este tipo de conductas. Tenemos expresas directivas del Poder Ejecutivo y por tres o cuatro no se puede manchar a toda una institución”, enfatizó al abrir la conferencia para anunciar las sanciones aplicadas



El video de la tortura en comisaría

La víctima, un paciente con adicciones

El detenido torturado se llama Daniel Natanael Vera, un paciente ambulatorio de servicio de Salud Mental del Hospital SAMIC de Eldorado. Según su madre, Delia López, tiene problemas de adicciones y lesiones mentales producto del consumo.

Además, posee un prontuario importante por delitos en contra de la propiedad que tiene distintas causas en el Juzgado de Instrucción Tres de Iguazú.

La mujer habló en Radio Libertad y dijo que antes del polémico episodio donde se ve a miembros de la policía darle cintazos a su hijo, habían acusado a su hijo de robar un almacén del barrio y que le pedían que su hijo confiese donde había dejado la caja. Según ella su hijo le había manifestado que no podía decirlo porque no sabía, y que los uniformados querían que admitiera algo que no había hecho.

"Roba para comprarse droga, paco. Pero es como una criatura, no tiene juicio. Tanta droga le afectó la cabeza" dijo la madre. Y denunció que en Esperanza, "hay muchos chicos que consumen drogas y gente que vende, pero la policía no hace nada".

"Hay un montón de madres que sufren en este lugar, y nadie nos ayuda. Un drogadicto no puede depender de sí mismo. Pedimos ayuda" agregó Delia.

La madre también denunció que anteriormente, en otra detención, la policía le había puesto una bolsa en la cabeza también a modo de tortura.