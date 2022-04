"Lo único que hacía era trabajar con el carro", expresó con dolor Paola, haciendo referencia a su hija, María Rosa Ferreira la joven de 18 años que fue encontrada sin vida en un depósito. Al igual que toda su familia, María Rosa se ganaba la vida juntando cartón. "No fumaba, no tomaba, no se drogaba", sostuvo la mujer, quien sostiene que su hija habría sido drogada, abusada y asesinada por un sujeto que ya tienen identificado.

El viernes 8 de abril la joven salió de su vivienda situada en el barrio "El Roll", ciudad de Alejandro Korn, partido de San Vicente, con destino a un baby shower. En el camino se habría interceptado con un grupo de conocidos que la invitaron a ir al depósito de chatarra ubicado en el barrio Parque Americano de Guernica, donde ella solía dejar el cartón que juntaba durante el día.

En ese depósito, ubicado sobre la calle Guatemala 32, entre San Martín y Mesa, fue donde al día siguiente hallaron el cuerpo de la chica sin vida. Según el primer parte policial, María estaba muerta en la cúpula de una camioneta presuntamente sin signos de violencia.

Una amiga relató que se quedó a dormir allí por encontrarse en estado de ebriedad.

La causa está caratulada como averiguación de causales de muerte. Los primeros resultados de la autopsia no habrían señalado signos de violencia. No obstante, se espera que el cuerpo sea sometido a la realización de nuevos análisis para determinar la causa de su muerte y así poder reconstruir lo que ocurrió el día de su desaparición.

El reclamo de Justicia por parte de la familia de la víctima

El lunes 18 de abril por la mañana allegados y vecinos marcharon desde la Ruta 210 hasta la Fiscalía 2 de Presidente Perón a cargo de la fiscal Karina Guyot, en pedido de avances en la investigación de la muerte de María Rosa Ferreira.

La concentración fue organizada por amigos y familiares de la víctima, quienes sostienen que la joven de 18 años fue drogada, violada y posteriormente asesinada. Además, acusan a la fiscal de falta de interés por la causa, la cual consideran que no avanza.

"Estoy viviendo en una pesadilla que es eterna. Cubren a los violadores en vez de ayudar a la familia. No hay detenidos, no hay nada, pasan, me gritan cosas y se ríen. Abel Arredondo, le dicen el Gauchito, él fue el que la violó y la mató", confirmó Paola, mamá de la joven, en diálogo con Crónica HD, quien una vez más, reclamó que se haga Justicia por la muerte de su hija.

Familiares y vecinos marcharon por la muerte de María Rosa Ferreira (Gentileza El Bonaerense News).